Internet coupé en Iran : « Le niveau de sophistication de ce blocage est une première »

Face aux manifestations en cours, le régime a décidé de couper brutalement les Iraniens de leur accès au réseau mondial. Une mesure rendue possible par l'architecture même du réseau iranien, explique la chercheuse Frédérick Douzet.

Depuis le 16 novembre, l'Iran a procédé à une coupure sans précédent d'Internet. Afin de lutter contre les manifestations en cours dans le pays, le gouvernement iranien a fait savoir, mardi 19 novembre, qu'il ne souhaitait pas que le réseau Internet soit « utilisé à mauvais escient » par la population. Les opérateurs du pays (il en existe trois - IPM, ITC et TIC, directement contrôlé par le régime) ont bloqué, en l'espace d'une journée, l'accès à la quasi-totalité des connexions entre l'Iran et l'extérieur.

Si une forme d'Internet local subsiste bien, accessible aux organismes gouvernementaux et à certaines banques ou entreprises, la population ne peut plus échanger par Internet avec le reste du monde, et réciproquement. Les accès à des services et applications internationales, et reposant sur des serveurs à l'extérieur de l'Iran (moteurs de recherches, réseaux sociaux...) ne fonctionnent plus. Résultat : la part de connectivité des Iraniens à Internet a été de l'ordre de 5 % de son activité habituelle ces derniers jours, selon des mesures effectuées depuis l'extérieur du pays par l'ONG NetBlocks.

Un tel blocage d'Internet à l'échelle d'un pays a été rendu possible par les spécificités de l'infrastructure du réseau iranien, explique au Monde Frédérick Douzet, professeur à l'Institut français de géopolitique (Paris-VIII) et directrice de Geode (un centre de recherche et de formation pluridisciplinaires dédié aux enjeux stratégiques et géopolitiques du numérique). Elle a répondu à nos questions sur le sujet, mercredi 20 novembre, avec l'aide de Loqman Salamatian, Kavé Salamatian et Kévin Limonier - une équipe de chercheurs, géographes, informaticiens et mathématiciens, qui ont étudié la structure du réseau Internet iranien.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr