Interdiction des terrasses chauffées : un enjeu écologique mais aussi d'emplois

Si les terrasses chauffées représentent 30 % du chiffre d'affaires dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les écologistes, eux, voient rouge dès qu'on leur parle de ces installations.Alors que la ville de Rennes a banni les chauffages sur les terrasses le 1er janvier, devenant officiellement la première métropole française à les interdire complètement, nous avons confronté leurs positions.Thierry Salomon, vice-président de l'association écologiste Negawatt : « Ce n'est pas raisonnable » DR Chauffer une terrasse est-il vraiment néfaste pour l'environnement ?THIERRY SALOMON. Très peu d'études ont été faites sur le sujet, mais quand on fait le calcul, on comprend que c'est une vraie gabegie. Prenez une terrasse de 75 m2 chauffée par cinq braseros au gaz. Si vous l'utilisez 14 heures par jour de mi-novembre à mi-mars, votre chauffage émettra 13,6 t de CO2, soit l'équivalent de ce qu'émettrait une voiture neuve si elle faisait trois fois le tour de la Terre. Comme elles sont exposées au vent, ces terrasses consomment en moyenne en chauffage vingt fois plus au mètre carré qu'un logement bien isolé.À Paris, les chauffages au gaz sont interdits.Si on prend le même exemple, cela impliquerait dix chauffages électriques radiants et la consommation serait réduite de moitié. Mais cela consommerait tout de même l'équivalent sur une année de neuf fois la consommation d'un ménage en électricité spécifique : c'est-à-dire tous les appareils électriques de la maison hors chauffage et eau chaude. Rien qu'à Paris, où plus de 12 000 terrasses sont chauffées, cela équivaut à la consommation annuelle en électricité spécifique de 220 000 habitants.Les cafetiers revendiquent le droit au confort de leurs clients.Moi-même je suis client de ces terrasses chauffées, mais franchement ce n'est pas raisonnable. Tout le monde a été choqué, à raison, que les stades de Doha soient climatisés ...