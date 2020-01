Interdiction des pesticides : «On remplace la chimie par la binette»

L'addiction aux pesticides, une maladie bien française ? « Je souhaite qu'on aille plus loin et qu'on interdise les usages non agricoles [de ces produits chimiques] avant cet été », a déclaré ce vendredi Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique sur France info. Selon un bilan publié ce mardi par le gouvernement, les ventes ont explosé dans l'Hexagone en dix ans : + 21 % entre 2009 et 2018.Des chiffres en forme d'échec alors que la France essaie de se sevrer aussi bien dans l'agriculture, qui reste de loin le secteur où l'on utilise le plus de produits phytosanitaires, que dans les espaces verts, les jardins des particuliers... La loi interdit depuis 2017 aux communes de traiter chimiquement les plantes. Depuis 2019, c'est le cas aussi pour les particuliers. Alors, de quoi parle Elisabeth Borne quand elle dit vouloir interdire les usages non agricoles ?« Les professionnels qui agissent sur des terrains privés, (jardins, copropriétés...) ont, eux, le droit d'utiliser des pesticides chimiques, pointe Claudine Joly, de l'association France nature environnement (FNE). Il y a quelque chose d'aberrant à se dire qu'on a le droit d'en vaporiser dans nos jardins, dans les parcs de nos HLM ou de nos bureaux alors qu'on s'inquiète de la proximité entre les zones d'épandage agricoles et les habitations. » Une série d'exceptionsConcrètement, si vous traitez seuls vos rosiers, l'utilisation de produits chimiques est strictement interdite. Si en revanche vous employez un jardinier professionnel, lui aura le droit de vaporiser des herbicides ou fongicides de synthèse en toute légalité. Et ce n'est pas la seule exception : les cimetières, les terrains de foot, les golfs, les campings sont passés entre les mailles du filet et peuvent encore être traités au glyphosate ou avec tout autre produit chimique.Le sénateur EELV du Morbihan Joël Labbé, à l'initiative du texte interdisant les ...