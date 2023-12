information fournie par So Foot • 04/12/2023 à 15:56

Interdiction des déplacements de supporters : Vincent Labrune soutient Amélie Oudéa-Castéra

Le couperet pourrait tomber plus vite que prévu…

Le décès d’un supporter nantais en amont de Nantes-Nice va peut-être marquer un tournant dans l’histoire du football français. Joint par RMC Sport, le directeur de la LFP, Vincent Labrune, semble aller dans la même direction que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, quant à une interdiction des déplacements de supporters en France, dès lors qu’un risque est signalé en amont du match. S’il a tenu à rappeler que « les phénomènes de violence qui frappent fortement notre société ces derniers temps ne sont l’apanage exclusif du football », il a s’est surtout rangé derrière les propos de la ministre : « Nous devons prendre notre part de responsabilité dans le champ de compétence qui est le nôtre, c’est une certitude, a-t-il d’abord déclaré, avant de développer son propos . Et c’est pour cela que je suis totalement en soutien avec les propos de la Ministre des sports, à la fois sur le fait que les problèmes de violence autour du football ne sont pas spécifiques à la France […] et à la fois sur le fait que nous devons prendre des mesures radicales dans l’environnement de notre sport pour permettre aux fans et aux familles de venir librement à un spectacle qui doit rester une fête avant tout. »…

JF pour SOFOOT.com