Interdiction des animaux sauvages dans les cirques : les spectateurs divisés

En ce samedi de décembre, sous le chapiteau Arlette Gruss, les lions vont rugir. Peut-être pour le dernier hiver à Paris, puisque la mairie ne veut plus de cirques avec fauves et éléphants, à partir de 2020, dans ses espaces publics, comme la pelouse de Reuilly dans le XIIe arrondissement. Avant le spectacle, Alexis, la trentaine, fait un tour dans la ménagerie avec son fiston. On n'y aperçoit que des chevaux, dont les sabots sont nettoyés avant le spectacle. « Evidemment que je préférerais voir des fauves dans les parcs nationaux, lâche le jeune père de famille, mais tout le monde ne peut pas aller au Kenya. C'est compliqué, ce débat ». D'autant plus que son garçonnet adore. LIRE AUSSI > Francesco Bouglione : « Anne Hidalgo ferait mieux de s'occuper des SDF »Les lionnes ouvrent la seconde partie du show. Notre voisin, Fouad, venu avec sa femme et leurs deux filles, a beaucoup hésité à prendre ses places : « La petite de 4 ans adore. Elle ne se rend pas compte que ces fauves sont nés et ont grandi en captivité. Ils font un peu pitié. On voit bien qu'ils n'ont plus un vrai instinct animal. Ma femme et moi, on a fait ce choix à reculons, pour elle ».A la fin du spectacle, Carole, technicienne de laboratoire qui mène des tests sur les animaux, venue également en famille également, pose un avis mesuré d'experte : « On adore le cirque, et on en choisit un chaque année. Les enfants veulent voir des fauves. On a pris des places pour Gruss plutôt que Phénix à cause des lions. Tout dépend de comment ces derniers sont traités. Ici, je pense que cela se passe bien ».«J'ai failli repartir au milieu du spectacle...»A Lyon, Medrano met aussi en avant ses bêtes. Ce premier week-end de décembre, Samy, Nadia et leurs deux enfants, habitants de Villeurbanne, sortent de la séance de début d'après-midi. « C'est notre spectacle de Noël, confie le père de famille, les enfants ont adoré les fauves. Ces derniers ...