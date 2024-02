Intercontinental double son bénéfice annuel, porté par l'appétit pour les voyages

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DANIEL BOCZARSKI )

Le groupe hôtelier britannique Intercontinental Hotels (IHG) a multiplié son bénéfice net par deux en 2023, à 750 millions de dollars, porté par une demande de voyages qui ne se dément pas et qui a notamment rebondi en Chine.

"La demande de voyages a été forte sur tous les marchés, avec un RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare du secteur, ndlr), en hausse de 16% par rapport à l'année dernière et de 11% par rapport au pic pré-pandémique de 2019", a fait valoir dans un communiqué le directeur général Elie Maalouf.

Le groupe, connu notamment pour ses chaînes Holiday Inn, Six Senses ou Crowne Plaza, annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 800 millions de dollars, qui, combiné aux dividendes, devrait rapporter plus d'un milliard de dollars aux actionnaires en 2024.

Les investisseurs saluaient ces annonces, et le titre d'Intercontinental à la Bourse de Londres grimpait de 3,89% à 8.218 pence vers 11H45 GMT.

"Après la période de la pandémie qui a détruit la demande dans l'industrie du voyage, IHG continue de profiter de la reprise post-covid, en particulier en provenance d'Asie", a commenté Victoria Scholar, chez Interactive Investor.

"Malgré les pressions liées au coût de la vie, ses chaînes hôtelières relativement abordables continuent d'attirer des clients qui ont clairement donné la priorité aux dépenses de voyage" par rapport à d'autres dépenses de loisirs, selon elle.

Intercontinental, qui avait pâti en 2022 des restrictions sanitaires qui persistaient en Chine, a vu dans ce pays son chiffre d'affaires progresser de plus de 85% l'an dernier, à 161 millions de dollars. A l'échelle du groupe, son chiffre d'affaires a progressé de 18,8% à 4,6 milliards de dollars.

Parallèlement "nous avons continué à développer notre portefeuille et la présence mondiale de nos marques", en ouvrant notamment 275 hôtels en 2023, a ajouté M. Maalouf, qui a pris les rênes du groupe en juillet, et se dit confiant dans les perspectives de la demande à long terme dans le secteur.

IHG ne possède "qu'une petite partie de ses hôtels et se concentre plutôt sur le franchisage et la gestion de locaux" et il est donc "en mesure de générer de fortes marges et de se développer sans utiliser beaucoup de capital", selon Russ Mould, de AJ Bell.