Inter-Milan, à la fin il n’en restera qu’un !

Brahim DIAZ of Milan during the UEFA Champions League, Semi-Final, first leg match between AC Milan and Inter Milan at San Siro on May 11, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Une semaine après avoir vu l’Inter dominer de la tête et des épaules l’AC Milan, les deux égéries lombardes de luxe reviennent à San Siro pour le dernier et plus important défilé de la saison.

Affronter cinq fois son grand rival lors d’une seule et même saison n’est pas chose commune. C’est pourtant le sort réservé à l’Inter et à l’AC Milan, ces deux géants sans cesse en quête du trône de la capitale lombarde, qui joueront cette fois beaucoup plus qu’une simple suprématie territoriale. Au terme de ce cinquième et ultime duel de la saison entre Nerazzurri et Rossoneri , le vainqueur ira récupérer ses billets à l’aéroport de Milan-Malpensa. La direction ? Istanbul, le 10 juin prochain, pour un prestigieux combat d’épées face à Manchester City ou au Real Madrid. L’enjeu ? Un couronnement européen que l’Inter attend depuis quatorze ans, une « revanche » pour Milan qui a laissé échapper, à l’occasion de son avant-dernière finale en date, disputée… en Turquie, une coupe aux grandes oreilles à Liverpool en 2005. Mais au-delà, bien au-delà d’une finale de Ligue des champions de plus pour ces habitués du dernier carré européen, le perdant de cet Euroderby verra sa saison basculer dans le noir quand le gagnant sera porté aux nues. Et ça, cela n’a pas de prix.

Milan, pour éteindre l’incendie

Aux aurores, c’est forcément Stefano Pioli et sa troupe qui entrevoient l’œil du cyclone. Depuis leur défaite méritée du match aller (0-2), rien ne s’est véritablement arrangé pour les bientôt ex-champions en titre. Sandro Tonali et les autres se sont piteusement ramassés sur la pelouse du Spezia Calcio (le score ? 2-0), ce samedi, une sortie de route conclue par une explication musclée avec les ultras milanais ayant fait le déplacement. Avec une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties, face à la Lazio en championnat (le score ? 2-0, évidemment), les Milanais sont tout bonnement en train de tout perdre. En championnat, ils sont à quatre unités du top 4 et des Biancocelesti qui avancent pourtant au ralenti. Le bilan n’est pas fameux non plus dans les compétitions annexes : élimination dès son entrée en lice face au Torino en Coupe d’Italie, défaite en finale de la Supercoupe face à… l’Inter (0-3) qui porte le total à trois derbys sur quatre perdus. Cela fait tache. Pioli, Maldini, personne ne serait à l’abri selon la Gazzetta dello Sport en cas de nouvelle contre-performance.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com