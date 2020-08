Inter, le règlement de Conte

Deuxième et pour la première fois sur le podium de la Serie A depuis 2011, l'Inter a confirmé cette saison son statut de seconde puissance de la Serie A derrière la Juventus. Insuffisant pour apaiser Antonio Conte, qui, à l'issue de la victoire de ses gars face à l'Atalanta samedi, a tiré à tout va sur sa direction.

Vient l'heure des Conte

L'Inter croque l'Atalanta

Sur un banc de touche, le personnage vaut toujours le coup d'œil. C'est bien connu, Antonio Conte ne dissimule ni sa passion, ni ses émotions. Le voir gesticuler pour replacer ses joueurs, lancer des regards furieux à l'arbitre ou exulter après un but des siens est une attraction à part entière, comme un divertissement parallèle à celui du spectacle du match. Parfois, l'ami Conte va même jusqu'à prolonger le fun en conférence de presse. Illustration ce samedi, après la victoire de l'Inter face à l'Atalanta, où le technicien a vidé son sac pour carboniser méthodiquement sa direction, devant des journalistes médusés.L'Inter venait alors de confirmer sa seconde place en Serie A et leen profitait pour lancer un règlement de compte auquel pas grand monde ne s'attendait. Dans son viseur, l'Inter, tout simplement, et plus spécifiquement sa direction, comme l'illustrent ces extraits choisis : Un mitraillage verbal qu'il convient logiquement de décrypter, alors que lavient de titrer ce lundi :