So Foot • 22/08/2020 à 00:06

Inter : l'Italie au tapis

Défaite par Séville en finale de C3 vendredi soir (2-3), l'Inter d'Antonio Conte vient conclure une décennie noire pour le foot italien : aucune Coupe d'Europe remportée, une première dans l'histoire du pays, ce qui vient souligner le gouffre qui s'est progressivement creusé entre la Serie A et les trois autres championnats majeurs (Liga, Premier League et Bundesliga).

L'équilibre, une obsession mortifère

Le

Mathieu Kassovitz est un drôle de type. En plus de vingt ans de carrière cinématographique, le fantasque réalisateur a pondu les nanardesqueset, mais aussi ce qui est souvent cité comme le meilleur film français des années 1990,, dont est issue cette citation coup de poing : ""Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage."" Vingt-cinq ans après le cultissime long-métrage, l'emblématiquen'a jamais semblé aussi bien collé aux basques du football italien, dominateur, furieusement virtuose au cours des années 90, et désormais tristement dépassé, méritant mais perdant, sur la scène continentale.Ce vendredi soir, l'Inter d' Antonio Conte n'a pas échappé à la logique sportive qui régit désormais le foot européen. Dans un match tactique, cérébral, spectaculaire en première période, puis crispant en seconde, elle a craqué, terrassée par un retourné acrobatique de Diego Carlos, qui enterrait les espoirs d'une équipe ensuite sans réaction. Il y a beaucoup à dire sur ce revers là, en premier lieu la portée symbolique qu'il revêt : pour la première fois depuis l'existence des coupes d'Europe, l'Italie vient de traverser une décennie sans glaner le moindre trophée. Antonio Conte avait pourtant prévenu son monde avant la finale : "" À raison. La Botte n'a eu ni héros, ni miracle. Reste encore à trouver pourquoi. Dans le cas de l'Inter vendredi soir, l'argument économique est hors sujet. Arrosés en cash par leur actionnaire, Suning, lesont un portefeuille notoirement plus épais que celui du Séville FC.