Inter de promesses

Avant que le coronavirus ne gèle la Serie A, les Nerazzurri restaient sur deux défaites en championnat face à la Lazio et la Juve, la formation d'Antonio Conte donnant l'impression d'être en train de s'essouffler. Mais le recrutement de Christian Eriksen au mercato hivernal et la longue pause imposée par la crise sanitaire ont pu recharger les batteries de la formation interista. Premiers éléments de réponse ce dimanche soir, face à la Sampdoria.

Eriksen, le changement, c'est maintenant

Le monde entier le sait : Antonio Conte, en perfectionniste maladif, n'est pas quelqu'un qui se satisfait de peu. Son Inter, tenue en échec par le Napoli ce 13 juin au San Paolo (et battue 1-0, au match aller), vient de se faire sortir de la Coupe d'Italie, mais l'ex-ne s'en formalise pas. Nettement dominateurs, les Lombards se sont cassé les dents sur un excellent David Ospina, et Conte, pas fou, sait bien que le score final ne rend pas forcément justice au déroulé de la partie :Difficile de prétendre le contraire. Pour son match de rentrée post Covid-19, l'Inter a globalement convaincu. Face à Naples, le 3-5-2 de Conte a carburé comme lele veut, à l'exception notable de la phase de finition, encore brouillonne. Ce détail mis à part, le travail en pivot de Lukaku a bonifié le collectif, les remplaçants - notamment Sánchez ou Moses - ont apporté un zeste bienvenu de peps quand les pistons - Candreva et Young - ont bien cavalé sur les côtés. Un homme aura, plus particulièrement, attiré la lumière des projecteurs : Christian Eriksen, buteur chanceux grâce à une bourde d'Ospina sur corner et auteur d'un match plutôt convaincant. Transféré cet hiver moyennant vingt millions d'euros, le meneur de jeu danois de 27 ans sera peut-être le facteur X de l'Inter en cette fin de saison et devrait inciter Conte à rebattre quelques cartes dans l'entrejeu.Face au Napoli en Coppa, ce dernier avait ainsi opté pour un milieu résolument offensif avec trois joueurs au profil plutôt