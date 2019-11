Intempéries : pourquoi est-ce si difficile de rétablir l'électricité ?

29 000 foyers en Rhône-Alpes encore privés d'électricité ce lundi après-midi. La moitié à cause de problèmes sur les lignes basses tensions du réseau de distribution géré par Enedis. Et l'autre impactée par des avaries sur les lignes haute tension gérées par RTE (Réseau de transport d'électricité), toutes deux filiales d'EDF. « Au plus fort des tempêtes vendredi, ils étaient dix fois plus nombreux, soit près de 330 000 foyers, reconnaît la direction d'Enedis. Nous avons dû faire face à des circonstances exceptionnelles. » Retour sur quatre jours de mobilisation de grande ampleur.« Nous avons reçu les premières alertes jeudi soir grâce à notre système Gerico, explique un porte-parole d'Enedis. Il permet de corréler les informations de Météo France avec celles du réseau électrique et d'identifier en temps réel les zones susceptibles de connaître un problème. » La direction d'Enedis se rend compte que les trois départements Drôme, Ardèche, Isère, ainsi que dans les Alpes, vont vivre des heures difficiles.2200 agents sur le pontElle réagit immédiatement en envoyant des FIR (Forces d'intervention rapide de l'électricité) d'Auvergne, de Bourgogne, et même de Picardie, en renfort pour aider les équipes locales. Plusieurs centaines de techniciens spécialement formés ont roulé une bonne partie de la nuit de jeudi à vendredi pour se rendre au plus vite sur place, avec, sur les plateformes de leurs camions, plus de 650 groupes électrogènes. Au total, plus de 2200 agents, sans compter la gendarmerie (pour établir des axes prioritaires d'intervention) et même l'armée, œuvrent toute la journée de vendredi tour à tour dans les trois départements pour tenter de rétablir l'électricité des foyers coupés.« Sauf que les conditions étaient extrêmement difficiles, reprend le porte-parole d'Enedis. D'abord, loin de se calmer, la tempête se déplaçait d'un département à l'autre. Il ...