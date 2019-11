Intempéries : le record de France de pluie a été battu

Depuis que les relevés météorologiques existent, jamais, en France, autant de pluie n'était tombée en un mois qu'en ce mois de novembre dans le Sud-Ouest. Comme l'explique le quotidien local Sud Ouest, les villes de Cambo-les-bains (497,6 litres/m²) et Socoa-Saint-Jean-de-Luz (488 litres/m²) ont battu ce week-end le record détenu par Biarritz (487,4 litres/m²) depuis novembre 2015. Les précédents records dataient de 1964 et 1923.Lire aussi Loi biodiversité : « Une rivière est en soi un écosystème digne de protection »En seulement quelques jours, les compteurs se sont affolés sur l'ensemble du sud-ouest du pays. Météo France explique notamment que la ville de Dax, dans les Landes a dépassé pour la première fois les 400mm en un mois avec 431,9 mm en seulement 18 jours.Les nappes phréatiques se rechargentAlors qu'à la fin de l'été, une violente sécheresse frappait les sols de presque tout le pays, les précipitations de ce mois de novembre semblent avoir totalement renversé la situation, comme l'explique La Chaine Météo. De nombreux départements avaient été contraints de mettre en place des restrictions d'eau et, aujourd'hui, plus aucune région n'est touchée par une sécheresse de surface. Au contraire, certaines terres sont en partie inondées, ce qui a par exemple provoqué un important retard dans le semis du blé et dans les travaux agricoles qui supportent mal les sols gorgés d'eau. Mais cet épisode pluvieux aura l'avantage de...