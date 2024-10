Intempéries: fin de l'alerte orange sur le Sud de la France

Des piétons dans une rue inondée de Saint-Tropez (Var) le 26 octobre 2024 ( AFP / - )

L'épisode de pluies intenses qui a frappé toute la partie sud de la France depuis vendredi, marqué par des inondations touchant principalement le Var, faisant des dégâts mais aucun blessé, s'est estompé dimanche.

Plus aucun département n'est désormais classé en vigilance orange, le Var, qui restait en alerte "crues", ayant été déclassé en vigilance jaune par Météo France dans son bulletin météo de 16H00.

"L'épisode des pluies les plus fortes est terminé. Mais il reste malgré tout des pluies orageuses significatives par moments sur l'Est de la Corse", a prévenu l'institut météorologique qui a précisé qu'une "évolution de la vigilance n'est pas prévue à ce stade" pour l'île de Beauté, classée en vigilance jaune pluie-inondations, tout comme le Gard et l'Hérault.

Concernant le Var, à l'intérieur d'une zone située entre Draguignan, Fréjus, Saint-Tropez et le Luc, "on a atteint en 2 jours et demi des valeurs de 300 à 350 millimètres de pluie (cela représente environ 6 mois de précipitations à Paris)", a ajouté Météo France.

"La journée (de dimanche) a été relativement calme", ont confirmé à l'AFP les pompiers du Var qui ont concentré leurs actions dimanche sur du pompage et du nettoyage, une activité qui devrait leur prendre encore "un ou deux jours".

"Les sols restent saturés d'eau mais tout devrait rentrer dans l'ordre progressivement", ont-ils ajouté.

Depuis le début de l'épisode orageux qui a touché le Var vendredi soir, les pompiers sont intervenus à 340 reprises, dont une centaine d'actions de sécurisation et de mises à l'abri, "principalement liées à l'imprudence de personnes en voitures qui se sont engagées sur une voie inondable".

Les secteurs les plus touchés sont situés autour de la plaine de l'Argens, du pays de Fayence et du golfe de Saint-Tropez, petite cité portuaire prisée de la jet-set.

Une rue de Saint-Tropez après les fortes averses dans le Var, le 26 octobre 2024 ( AFP / - )

Dans cette dernière ville, l'eau avait menacé samedi soir les devantures de commerces autour du port, dont le célèbre café Sénéquier. La police municipale avait interdit le passage dans certains endroits du centre-ville.

Situés en grande partie dans une zone pourtant inondable, de nombreux magasins de la plaine du pays de Fayence, dans l'est du Var, étaient eux aussi sous l'eau. Plusieurs routes restent impraticables et des panneaux de signalisations, des bouts de chaussées et des arbres ont été arrachés.

Le village perché de Callian a lui subit le plus de dégâts, plusieurs pans de routes ont été arrachés et un pont a été arraché car la rivière Camiole est sortie de son lit, comme lors des précédentes précipitations intenses de la semaine passée.

Dans les Alpes-Maritimes voisines, les pompiers ont indiqué avoir effectué 34 interventions, dont "trois assistances à personnes" et finalisaient dimanche des "opérations d'assèchement des sous-sols, caves et rez-de-chaussée".

Météo Franc avait mis en garde sur la durée de l'épisode, qui a nécessité un "suivi particulier" sur toute la partie sud de la France, car les sols étaient déjà gorgés d'eau en raison de plusieurs épisodes similaires ces dernière semaines.

La semaine dernière, le Gard et le Var avaient ainsi déjà été touchés par de fortes pluies qui avaient affecté une bonne partie du centre-est du pays, provoquant des inondations exceptionnelles en Ardèche et dans le Rhône.

Ces épisodes sont appelés à être plus fréquents et intenses sous l'effet du réchauffement climatique.