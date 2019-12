Intempéries dans le Sud-Est : les sirènes de la Côte ont encore du travail

Sonneront-elles de nouveau en fin de semaine dans les Alpes-Maritimes ? Après leur utilisation par le préfet au cours des deux récents week-ends de vigilance rouge, et alors que se profile un inquiétant épisode pluvieux vendredi, le dispositif d'urgence s'est imposé comme un maillon fort de la chaîne d'alerte en cas de violentes intempéries. A tel point que des habitants de plusieurs communes, appelés à rester confinés chez eux les 23 et 24 novembre, ainsi que le 1er décembre, se sont offusqués, après coup, de ne pas les entendre au plus fort du plan Orsec inondations. Notamment dans le nord de Nice (Alpes-Maritimes).Un dysfonctionnement du système remis en service ces dernières années après être tombé en désuétude ? « Pas du tout, il reste des zones à couvrir, le système est encore en cours de déploiement, explique Anne-Cécile Novella, cheffe du service interministériel de défense et de protection civiles de la préfecture. Il y a d'abord eu, à partir de 2009, un recensement des sites. Ensuite, une évaluation pour l'installation ou la remise en marche des sirènes a été réalisée par le ministère de l'Intérieur, en croisant la densité des populations et les risques inondations et industriels. »Identifier les toits accessibles« Tout cela débouche sur un travail assez long de discussion et d'organisation avec les communes qui peuvent avoir leurs propres sirènes, ajoute Anne-Cécile Novella, mais aussi des personnes privées parfois propriétaires des bâtiments, ce qui n'accélère pas forcément les choses. » L'une des difficultés consiste notamment à identifier des toits facilement accessibles, localisés dans des quartiers bien placés afin de toucher le plus de riverains. Ensuite, il faut installer (ou réparer) les machines et les connecter au réseau permettant de les activer à distance. Les communes se chargent de les alimenter, mais la maintenance revient à l'Etat dans le cadre du système ...