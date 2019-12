Intempéries dans le Sud-Est : encore le déluge sur la Côte d'Azur et le Var

Une deuxième vigilance rouge pluie-inondations en une semaine et la crainte du pire ! Depuis ce dimanche matin, 800 pompiers sont mobilisés dans les Alpes-Maritimes et 500 dans le Var pour affronter un nouvel épisode d'intempéries jugé préoccupant sur des zones déjà inondées le week-end dernier. Au vu des cumuls de précipitations attendus sur des sols gorgés d'eau, la préfecture des Alpes-Maritimes a déclenché le plan Orsec inondation afin de mobiliser d'importants moyens de secours.Première conséquence de cette alerte, à 14 heures, les sirènes ont été déclenchées dans de nombreuses communes du département. À Cannes, les haut-parleurs ont diffusé les consignes de sécurité. Le préfet a ordonné la fermeture des centres commerciaux en début d'après-midi, avec un mot d'ordre : inciter la population à rester confinée chez elle et a ne pas se déplacer. LIRE AUSSI > Suivez notre direct sur les intempéries dans le Sud-EstPar mesure de précaution, la circulation ferroviaire a également été interrompue sur le littoral entre le Var et Vintimille, en Italie, à l'image d'un train venant de Paris stoppé à Toulon avec 650 personnes à bord. L'accès aux massifs forestiers demeurait interdit jusqu'à nouvel ordre dans le Var et les Alpes-Maritimes.Un tweet très alarmiste du maire de MandelieuÀ Mandelieu-la-Napoule, une ville sinistrée la semaine dernière, 11 habitants de logements au rez-de-chaussée, souvent touchés par la montée des eaux, ont été évacués préventivement, selon le Sdis 06.Preuve de l'extrême inquiétude qui règne dans la région, ce tweet très alarmiste du maire de cette ville, Sébastien Leroy (LR), écrit en fin de matinée sur le réseau social : « Je vous demande de rester calmes. Je sais que vous êtes très fatigués et éprouvés par les événements de ces derniers jours. Vous avez affronté beaucoup d'épreuves, nous allons peut-être devoir en affronter une nouvelle. » ...