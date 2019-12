Intempéries : Alpes-Maritimes et Var en vigilance rouge pluie et inondations

Les prévisions sont encore plus mauvaises qu'attendues. Météo France place ce dimanche deux départements du Sud-Est en vigilance rouge (niveau 4 sur 4). Trois autres sont en vigilance orange (niveau 3 sur 4). Les cumuls de pluie devraient être plus importants que redoutés jusqu'à hier.Pluie, orages, inondations et neige. Les intempéries sont diverses ce dimanche en France. Les Alpes-Maritimes et le Var sont en vigilance rouge à la pluie et aux inondations ainsi qu'en vigilance orange aux orages. Cette vigilance rouge ne devrait pas être levée avant lundi 6 heures.Le Vaucluse et les Alpes-de-Hautes-Provence sont en vigilance orange et sous surveillance à cause de la pluie et des inondations, la Drôme en raison des inondations.Si elles ne sont qu'en vigilance jaune (niveau 2 sur 4), Météo France ajoute que les Bouches-du-Rhône sont également exposées. La situation est semblable pour les départements limitrophes de la zone en alerte.Par ailleurs, une bande du territoire allant de la Normandie à l'Alsace et incluant l'Ile-de-France est en vigilance jaune en raison de la neige et du verglas. Météo France Déplacements fortement déconseillés. La vigilance rouge n'impose pas de confinement. Mais la plus grande prudence est conseillée.Le ministère de l'Intérieur liste ainsi une série de recommandations : s'éloigner des cours d'eau ; ne pas s'engager sur une voie immergée ; rester dans les étages des habitations, voire sur le toit « en dernier recours » ; n'évacuer « que sur ordre des autorités »... Les déplacements sont à limiter. #PluiesInondations & #Inondations:Le #Var et les #AlpesMaritimes sont placés en #VigilanceRouge.Des #inondations importantes sont attendues ce dimanche à partir de 15h et cette nuit. https://t.co/flBLHi6fe1null Respectez les consignes de #sécurité & protégez vos biens. pic.twitter.com/vMe0Od6osF-- Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) ...