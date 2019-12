Intempéries : accalmie en Corse, alerte orange pour inondations à l'Ouest et avalanches dans les Alpes

Dans son dernier bulletin de 6 heures, Météo France vient de lever l'alerte orange en Corse et dans le Sud-Ouest après le passage, dimanche de la tempête Fabien qui laissé des milliers de foyers sans électricité et provoquant l'interruption des transports entre l'île et le continent. Météo France En revanche, Météo France a placé trois départements en vigilance orange pour inondations. Dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine, la Laïta, La Vilaine et la Seiche menacent de sortir de leur lit.En Charente-Maritime, les risques concernent essentiellement le bassin de la Charente Aval. Ceux qui sont au ski en Savoie doivent aussi faire très attention aux risques d'avalanches.Selon Météo France, « l'activité avalancheuse attendue au cours des 24 heures est observée en moyenne deux ou trois par an. »Ces avalanches pourraient toucher quelques secteurs routiers. Dans l'après-midi, les averses de neige se feront plus rares mais le vent de Nord-Ouest continue de souffler « ce qui maintiendra le risque de départ spontané d'avalanches de grande ampleur dans certaines pentes.De plus, en fin de nuit de lundi à mardi, la brusque remontée de la pluie jusqu'à des altitudes de 2000/2200m, provoquera sous ces altitudes, un nouveau pic avalancheux », précise Météo France.Tendance à l'accalmieSur le front de la situation météo, la tendance est globalement à l'accalmie et à la douceur même si l'Ouest et surtout le relief de la Corse restent encore à des averses.Ce lundi matin, on observe des rafales de 80 km/h à Bastia aéroport, de 70 à 80 km/h sur le cap Corse, 90 km/h sur le littoral oriental plus au sud.En Corse du Sud, des rafales atteignent 110 km/h à la Parata. Même si Météo France a placé le risque en jaune, en Haute-Corse et Corse du Sud, il faudra être vigilant sur les vagues qui touchent le littoral occidental de la Corse.Le trafic maritime avec la Corse devrait reprendreReste que le bilan de la tempête ...