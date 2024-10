Intempéries: accalmie dans le sud avant une reprise des pluies

Le Gard et le Var sont en vigilance orange pluies-inondations ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Les intempéries dans le Sud-Est ont laissé place à une relative accalmie vendredi soir avant une nouvelle reprise des pluies attendues samedi matin, dans un nouvel épisode méditerranéen qui devrait durer jusqu'à dimanche.

Météo-France a placé vendredi soir un quatrième département, les Alpes-de-Haute-Provence, en vigilance orange, pour "crues". Cette alerte s'ajoute aux vigilances "pluie-inondations" jusqu'à au moins minuit samedi dans le Gard, les Alpes-Maritimes et le Var, ces deux derniers départements l'étant également pour les "crues".

Peu de dégâts ont été recensés jusqu'ici mais dans le département du Var, un des plus affectés par les pluies, "près de 1.900 personnes ont été mises à l'abri" par précaution, a indiqué la préfecture vendredi en fin d'après-midi. Quelques routes secondaires ont été coupées en raison d'inondations ayant parfois causé des dommages et des maisons ont été inondées.

"Après une période d'accalmie, une nouvelle aggravation pluvio-orageuse est attendue dans la nuit de vendredi à samedi et toute la journée du samedi 26 octobre", a mis en garde la préfecture dans un point de situation à 16H30.

Ces nouvelles précipitations interviennent sur des sols déjà gorgés d'eau.

"Au-delà des fortes intensités attendues localement, c'est surtout la durée de cet épisode qui nécessite un suivi particulier", a ainsi expliqué Météo France dans son point de situation à 22H00.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, "il est tombé 119 millimètres en une heure à Vidauban", commune de 13.000 habitants dans le centre de ce département méditerranéen, a relevé Météo-France. "On n'avait jamais enregistré un cumul si élevé de précipitations en une heure sur le département du Var (précédemment 102 mm en 1 heure le 25 septembre 2006)", selon l'institut météorologique.

Ces fortes pluies ont provoqué dans le secteur de Vidauban, dans le centre du Var, un débordement de la rivière l'Aille, longue de 28 km et affluent de l'Argens.

Les pompiers, qui avaient déployé 80 personnes et une vingtaine de véhicules dans le secteur, ont dû intervenir à 70 reprises environ, selon la préfecture.

Dix sauvetages de personnes coincées dans leur véhicule sur des routes inondées ont aussi été effectués dans la matinée.

La crue de l'Aille a fait monter le niveau de l'Argens, qui se jette en Méditerranée, et dont l'aval a été placé en vigilance orange aux crues.

- Rallye annulé -

Météo-France a averti dans son bulletin de 22H00 que "la succession d'averses cette journée de vendredi, suivie d'un épisode très actif toute la journée de samedi avec d'intenses cellules orageuses, pourrait aggraver le niveau de vigilance" pour le Var.

Pour les Alpes-Maritimes, de "fortes pluies sont attendues toute la journée de samedi sur le département", ces cumuls actuellement prévus de "40 à 60 millimètres pourraient être revus à la hausse" et nécessiter également une augmentation de la vigilance.

Plus généralement, sur tout le pourtour méditerranéen, une intensification des précipitations est prévue à partir de samedi matin.

Dans le Gard, "une accalmie se dessine avec des averses qui restent faibles", souligne Météo-France, mais avec "des cumuls restant à tomber jusqu'à samedi soir autour des 60 à 80 millimètres en plaine et localement 100 à 120 millimètres sur les Cévennes".

Ces éléments ont poussé la préfecture de l'Hérault, placé lui en vigilance jaune pluie-inondations, à annuler les épreuves du rallye auto du "Critérium des Cévennes", prévues samedi dans les départements de l'Hérault et du Gard et auquel devaient participer 200 coureurs. Un millier de spectateurs étaient également attendus.

La semaine dernière, le Gard et le Var ont déjà été touchés par de fortes pluies. L'épisode, qui avait affecté une bonne partie du centre-est du pays, avait provoqué des inondations exceptionnelles en Ardèche et dans le Rhône.

Le Premier ministre Michel Barnier s'est rendu vendredi dans ce dernier département, annonçant le lancement d'une consultation publique sur le troisième plan d'adaptation du pays au réchauffement climatique qui rend plus fréquents et plus intenses ces événements météorologiques.