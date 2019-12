Intempéries, 5 décembre, attentat de Londres... les cinq infos à retenir du week-end

Vous n'avez pas suivi l'actualité pendant deux jours ? On vous résume ce qu'il s'est passé ces deux derniers jours.

Intempéries : le Var et les Alpes-Maritimes à nouveau placés en alerte rouge

Le Sud-Est est de nouveau été touché par de violentes intempéries. Dimanche 1er décembre, le Var et les Alpes-Maritimes ont été placés en alerte rouge pour le deuxième week-end consécutif, et les départements de la Drôme, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence en alerte orange. Ces nouvelles fortes pluies pourraient provoquer des dégâts supplémentaires sur des sols déjà saturés après les très fortes pluies de la semaine dernière, qui avaient entraîné la mort de six personnes dans le Var. Les autorités préfectorales ont appelé les habitants à rester prudents et confinés.

Gouvernement, syndicats et « gilets jaunes » se prépare à la grève du 5 décembre

L'ensemble du gouvernement s'est rassemblé, dimanche, pour préparer l'arrivée d'une contestation qui s'annonce massive contre le projet de réforme des retraites. SNCF, RATP, Air France, contrôleurs aériens, EDF, poids lourds, raffineries, enseignants, étudiants, policiers, avocats, magistrats, éboueurs... Cent cinquante manifestations agrégeront des dizaines de professions jeudi 5 décembre. Au gouvernement comme dans les centrales syndicales, on s'attend donc à une mobilisation interprofessionnelle très suivie pour la journée du 5. La suite en revanche est un point d'interrogation.

L'attentat terroriste de Londres s'immisce dans la campagne électorale britannique

Vendredi, Londres a une nouvelle fois été la cible d'un attentat terroriste à l'arme blanche. Deux personnes sont mortes et trois autres ont été blessées dans le centre de la capitale britannique. Le suspect de 28 ans, Usman Khan, avait été condamné à 16 ans de prison et remis en liberté conditionnelle après six ans d'emprisonnement. Au moment des faits, il portait un bracelet électronique.

