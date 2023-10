information fournie par So Foot • 10/10/2023 à 17:34

Insutes racistes en U19 : Toulouse accuse, Ajaccio contre-attaque

S’ils s’y mettent tous…

Lors de la rencontre de vendredi dernier en championnat national U19 entre le Gazélec Ajaccio et Toulouse, le club de la ville rose a assuré dans un communiqué publié lundi soir que ses joueurs avaient subi « des menaces, des intimidations verbales et physiques ainsi que des insultes racistes ». L’ensemble de l’équipe a tenu à terminer le match (défaite 2-1), mais le club a condamné des « comportements indignes » et se réserve « le droit d’engager des procédures judiciaires » .…

CD pour SOFOOT.com