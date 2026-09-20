Insulté, Rosenior célèbre devant les fans strasbourgeois et provoque une échauffourée
Pas de cadeaux, pas de câlins. Le Paris FC a réussi son match sur le terrain contre Strasbourg (2-1), ce samedi, mais tout n’a pas été parfait dans cet après-midi au stade Jean Bouin. Les retrouvailles entre Liam Rosenior et le club alsacien ont été tendues, voire très tendues tout au long de la rencontre.
Rosenior a célébré devant le parcage strasbourgeois
Le coach anglais, qui avait quitté le Racing pour Chelsea l’hiver dernier en enchaînant les déclarations maladroites, a été copieusement sifflé et insulté pendant une bonne partie de la rencontre par le parcage strasbourgeois. Le nouvel entraîneur parisien a donc profité du tour d’honneur pour célébrer devant ses anciens supporters, ce qui a provoqué des échauffourées sur le terrain. Certains joueurs strasbourgeois sont venus vers lui et la situation s’est envenimée.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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