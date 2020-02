Instagram : une influenceuse dérobe 1,5 million de dollars à ses abonnés

Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui sur les réseaux sociaux, même quand la personne en question peut s'enorgueillir de plusieurs centaines de milliers de "followers". C'est ce que confirme l'incroyable escroquerie racontée par le site américain Quartz, au centre de laquelle on retrouve Kayla Massa, une jeune femme connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo "Kayg0ldi" et arrêtée par la police le 13 février dernier.Elle est accusée, à l'aide de neuf complices présumés également arrêtés, d'avoir volé 1,5 million de dollars à plusieurs dizaines de personnes en les escroquant. Elle comptait un peu plus de 300.000 followers sur Instagram avant que son compte ne soit fermé dans la foulée de ces révélations et environ 100.000 sur sa chaîne YouTube. C'est parmi ces "fans" qu'elle recrutait ses victimes présumées, en leur proposant, au milieu de ses vlogs et autres conseils beauté, de gagner de l'argent facilement et rapidement. Il suffisait pour les victimes de "prêter" leur compte en banque, sur lequel Kayla Massa voulait déposer des chèques. Sauf que l'arnaque était bien rodée.Lire aussi Aurélie Jean ? Comment les journaux peuvent s'imposer face aux réseaux sociaux Chèques volésAprès avoir obtenu la carte bleue du compte, l'influenceuse y déposait des chèques volés. Elle retirait ensuite l'argent avant que la banque n'ait le temps de se rendre compte de la supercherie. Les personnes voulant ensuite se plaindre étaient...