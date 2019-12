Instagram : Cathode, le chat aux 50 000 followers

Cathode qui fait du ski, du vélo, en roller, en moto, sur un paddle, dans la neige, dans le bain, dans le ciel en parapente, Cathode est partout, fait tout. Cathode est une chatte de six ans qui habite Besançon (Doubs) en compagnie de son maître.Rémy Vicarini est un jeune docteur en sciences de l'ingénieur. Très sportif, il a pris l'habitude de poster des photos et des vidéos de lui et de son chat, entre autres, sur Instagram. Et cela marche très fort ! Le petit couple vient de dépasser le cap des 50 000 followers.« À l'origine, je l'ai trouvée dans un refuge. Elle s'est frottée à moi. C'est un peu elle qui m'a choisi. Assez vite, cela s'est imposé que je pouvais l'emmener avec moi lors de mes sorties. J'étais beaucoup dans mon appartement à cause de mes études et c'était bien que l'on prenne l'air tous les deux. »En expédition avec Cathode dans un sacLes petites promenades se sont transformées en véritables expéditions sportives, avec Cathode bien bloquée dans un sac à dos ou simplement debout sur les épaules de son maître. Tous deux ont même participé au jeu d'aventure « Ninja Warriors « sur TF 1, cet été. Au fur et à mesure, Rémy a posté les sorties du duo sur Facebook (« Bonjour le chat ») ou sur Instagram (« mon_copain_ray »). L'une des photos préférées des internautes est celle de Cathode portant un mini-casque intégral pour le protéger des courants d'air.Le jeune ingénieur a en effet conçu, pour son chat, ce casque sur une imprimante 3D. Si le bonheur de Rémy et des internautes est complet, reste à savoir si le chat apprécie vraiment ces expériences sportives. « J'ai regardé attentivement les photos et les vidéos et, honnêtement, je ne vois pas de problème, explique Caroline Gasnier, comportementaliste animal, basée près de Besançon. Pas de pupilles dilatées, les oreilles bien droites, il est tout sauf agité. C'est assez rare comme comportement dans ces ...