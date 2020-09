Le ministre de l'Intérieur prévoit notamment de communiquer chaque mois un bilan de l'activité des forces de l'ordre en matière de "lutte contre les stupéfiants", de "violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles" ou encore d'"heures de patrouilles" des agents.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le 1er septembre 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le ministre de l'Intérieur multiplie les déclarations alors que le thème de l'insécurité a récemment ressurgi au premier plan. Il a assuré dimanche, dans Le Parisien qu'il communiquerait chaque mois un bilan de l'activité des forces de l'ordre. "Nous avons pris la décision de faire conjointement avec Marlène Schiappa un point presse mensuel sur tous les sujets (...) pour communiquer l'ensemble des résultats de nos services . Il se tiendra à Beauvau, à partir d'octobre", a déclaré le ministre, dans un entretien conjoint avec Marlène Schiappa au quotidien. Les ministres ont promis d'évoquer les résultats en matière de "lutte contre les stupéfiants, les chiffres des violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, les heures de patrouilles pédestres sur la voie publique des gendarmes et des policiers, celles dans les transports publics également, le nombre de dérives sectaires signalées, et aussi le thème de l'immigration et de l'asile".

La droite et plusieurs membres du gouvernement se sont récemment emparés du sujet de la sécurité après une série d'agressions violentes cet été. Une polémique a notamment opposé le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sur l'emploi du mot "ensauvagement" pour qualifier l'évolution de la violence et de la délinquance en France. " Je continue à penser qu'il y a des actes de sauvagerie, et un ensauvagement d'une partie de la société ", a réitéré Gérald Darmanin dimanche dans Le Parisien . Sur BFM TV lundi, le ministre a estimé qu'il était important de "mettre des mots sur les choses que vivent les Français", à savoir "qu'ils connaissent depuis de très nombreuses années des actes de délinquance totalement inacceptables". Les François doivent savoir "qu'on sait ce qu'ils vivent et qu'on va agir pour eux", a poursuivi le ministre.

Sur BFM TV lundi, Gérald Darmanin a également vivement critiqué le bilan de la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, qui a fait sa rentrée politique dimanche, en mettant l'accent sur l'insécurité . Marine le Pen, c'est "l'irresponsabilité faite femme" , a taclé le ministre. "Qu'a-t-elle fait concrètement (sur le sujet de l'insécurité) ?", s'est-il demandé, égrenant les différentes lois que l'élue n'avait pas votées en matière de sécurité. "Madame Le Pen vit des problèmes donc elle n'a aucune envie que ces problèmes se révolvent", a-t-il encore fustigé.