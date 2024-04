information fournie par So Foot • 05/04/2024 à 16:42

Inscris ton équipe à notre tournoi de foot (bien) amateur en Touraine !

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot, est heureux de vous annoncer la troisième édition (après une 1 re réussie dans l’Allier) de son tournoi de sixte : le « Vert Foot Day » , avec 12 équipes masculines et 8 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

Cette troisième édition se déroulera le week-end du 15-16 juin 2023 ( match de poules le samedi et phase finale le dimanche ) sur l’épais gazon du FC Pays Montrésorois en Indre-et-Loire à Genillé (37460). Encore une fois (jamais deux sans trois), pour trouver, rien de plus simple, vous rentrerez « rue du Stade » dans le GPS.…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com