Inscris ton équipe à la 14e édition des TOURNOIS DES ANNÉES 2000 !

Rêvons un peu : imagine-toi te retrouver dans un match opposant la JUVENTUS de ZIDANE contre les PAYS-BAS de VAN BASTEN… NAPLES de MARADONA contre LIVERPOOL de GERRARD… MANCHESTER UTD de CANTONA contre le BRESIL de RONALDO R9 !

Terrains synthétiques et pelouses, arbitres officiels, buvette, 8 matchs de 14 minutes pour tout le monde, tacles interdits, ballons neufs, pas de hors-jeu et surtout, surtout, des jeux de maillots des années 1990-2000 des clubs les plus mythiques . C’est le concept des tournois des années 2000 . Et ça tombe bien, il revient dans les prochains jours, avec 3 nouvelles dates de football vintage en 7×7 ouvertes à tous :

– PARIS le samedi 10 juin (au 11 mai, il reste 9 places ) de 10h à 18h sur les 4 terrains synthétiques du Parc du Tremblay entre Nogent et Champigny-sur-Marne (94).…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com