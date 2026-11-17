Inquiétudes face au projet de pays de l'UE de centre pour migrants au Rwanda

La ville de Kigali, au Rwanda, le 23 septembre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le projet de cinq pays de l'Union européenne d'envoyer au Rwanda des migrants interdits de séjour en Europe suscite mardi des inquiétudes, notamment de l'ONU et de l'ONG Human Rights Watch (HRW).

"Expulser de force des personnes, y compris des enfants, vers un pays où les preuves indiquent que leurs droits sont menacés constitue un abandon flagrant de responsabilité et d'humanité", s'est indignée dans un communiqué Judith Sunderland, du HRW.

Cinq pays de l'UE, l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, la Grèce et les Pays-Bas, ont dévoilé lundi à Vienne ce projet inédit visant à transférer vers ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs des demandeurs d'asile dont les recours ont été définitivement rejetés.

Un site a déjà été retenu pour le centre, qui devrait accueillir une centaine de migrants, hommes comme femmes, ayant épuisé toutes les voies de recours dans l'un des cinq Etats européens concernés. Ces pays se refusent toutefois à en préciser l'emplacement.

Une source rwandaise a déclaré à l'AFP à Vienne que le centre serait à "Kigali", sans donner de détails supplémentaires.

A leur arrivée au Rwanda, les migrants expulsés de l'UE seront pris en charge par les autorités du Rwanda et recevront un titre de séjour. Ils seront accueillis dans une structure baptisée "welcome centre".

Une autre source gouvernementale rwandaise, a, sous couvert d'anonymat, dit à l'AFP que le "Hope Hostel" situé dans la capitale et déjà évoqué à l'occasion d'un précédent accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni, faisait partie des lieux envisagés.

Londres avait annoncé en 2022 son intention d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda mais le projet avait finalement été abandonné en raison d'obstacles judiciaires.

Les cinq pays européens affirment ne pas vouloir faire usage des installations que le Royaume-Uni avait prévu d'utiliser.

Pendant les discussions, le centre de transit de Gashora, à une soixantaine de kilomètres au sud de Kigali, a également été mentionné, a-t-on appris de source gouvernementale. Des demandeurs d’asile en provenance de Libye y ont été accueillis ces dernières années et il a récemment été agrandi.

L'Organisation internationale pour les migrations (IOM) a été sollicitée par le Rwanda pour un soutien opérationnel en lien avec ce projet.

Droits humains

Une source au sein de cette organisation a évoqué un dispositif identique à celui ayant permis au Rwanda d'accueillir une vingtaine des migrants expulsés des Etats-Unis - contre d'importantes contreparties financières.

"L'OIM a même publié des offres d'emploi pour recruter davantage de collaborateurs. Il est évident que tout cela a été préparé en vue de l'arrivée des réfugiés en provenance de l'UE", a-t-elle souligné.

Certains migrants expulsés des Etats-Unis sont, selon cette source, repartis dans leur pays d'origine, tandis que d'autres sont toujours hébergés dans des locaux de la Croix-Rouge à Kigali.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a déclaré mardi ne pas avoir vu le texte de ce projet mais a fait part de son inquiétude.

Le Rwanda est un pays avec lequel ces personnes "n'entretiennent aucun lien réel et qui est lui-même confronté à ses propres défis en matière de droits humains", a-t-il commenté.

Andrews Kananga, qui est à la tête du "Legal Aid Forum" rwandais, a assuré que le Rwanda s'était doté du cadre juridique nécessaire à l'accueil des demandeurs d'asile.

"Un tribunal indépendant, chargé d’examiner les plaintes des migrants en quête d’un recours juridique, a été mis en place", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Préoccupant"

HRW a par ailleurs jugé auprès de l'AFP "préoccupant" que très peu d'informations soient disponibles sur ce qui est arrivé à la vingtaine de personnes envoyées des États-Unis vers le Rwanda.

Frank Habineza, le dirigeant du seul parti d'opposition rwandais autorisé, estime que les pays européens devraient être tenus pour responsables des migrants. "Pourquoi les envoyer dans un pays pauvre et dépourvu de moyens comme le Rwanda ?", s'est-il interrogé auprès de l'AFP.

Si le projet pilote est concluant, les cinq Etats de l'UE qui y sont impliqués envisagent de l'élargir à d'autres pays, comme l'Ouganda et l'Ouzbékistan.

Sollicitée par l’AFP, une source ougandaise a fait état de conversations avec les pays européens, tout en précisant qu’elles étaient "très préliminaires".