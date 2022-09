"Inquiet", Le Maire craint un "véritable désastre" économique britannique

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est dit vendredi "inquiet" de la situation économique britannique après l'annonce du coûteux plan budgétaire du gouvernement de la conservatrice Liz Truss, qui a fait flamber les taux et chuter la livre.

"Je ne suis pas inquiet de la situation de la zone euro", mais "je suis inquiet de la situation britannique", a déclaré le ministre sur Europe 1, estimant que des "annonces spectaculaires" comme celles de Downing Street "perturbent le marché", "perturbent les équilibres financiers" et "ça conduit à un véritable désastre".

Évaluées par les économistes à un montant de 100 à 200 milliards de livres, les annonces la semaine dernière du gouvernement britannique, dont le financement et l'impact restent flous et non chiffrés, ont semé le trouble sur les marchés.

La livre sterling a plongé à un plus bas historique, à 1,0350 dollar lundi. Les taux d'intérêt auxquels l'État britannique s'endette ont flambé. Pour tenter de calmer la tempête, invoquant des "risques réels pour la stabilité financière", la banque centrale britannique a été contrainte d'intervenir sur les marchés, deux jours après avoir assuré qu'elle n'agirait pas avant sa prochaine réunion début novembre.

En France, "nous gardons des taux d'intérêt qui restent raisonnables" et "assez proches des taux allemands", car "il y a de la constance dans la politique économique et financière de la France", a expliqué M. Le Maire, contrairement à ce que proposent "certaines oppositions".

Par ailleurs, "sortir de l'Europe a un coût considérable", car "l'Europe est une protection", a-t-il ajouté.

"La zone euro nous a protégés pendant la crise du Covid-19", ce qui "a sauvé notre économie", a estimé M. Le Maire.

"Sans l'euro et sans l'Europe, nous n'aurions pas pu sauver notre économie comme nous l'avons fait", a-t-il assuré.