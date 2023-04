Inqualifiable OGC Nice

Alors qu'il avait le match en main, Nice a complètement perdu les pédales en fin de rencontre, puis en prolongation. Éliminés par Bâle ce jeudi, les Aiglons ont livré une prestation lamentable.

Si Christian Estrosi a autant insisté pour que les supporters bâlois ne mettent pas les pieds dans sa ville, c’est peut-être parce que le maire de Nice sentait la catastrophe arriver. Ce jeudi, sur leur pelouse, les Aiglons, défaits par le FC Bâle (1-2), nous ont gratifiés d’un parfait exemple de ce qu’est un sabordage en règle. Pourtant, Gaëtan Laborde avait ouvert la marque, assez logiquement, après une très bonne entame du Gym. Sans trop trembler, les locaux ont maîtrisé de timides bâlois quasiment jusqu’au coup de sifflet final. Toutefois, les locaux ont commencé à mal négocier certaines situations, et il n’est pas nécessaire d’avoir un Bac+4 en football pour comprendre qu’un coup de poignard leur pendait au nez. Finalement sabré par Jean-Kévin Augustin, auteur d’une très belle entrée, puis par Kasim Adams en début de prolongation, Nice n’a jamais su réenclencher la machine face à une faible équipe suisse.

L’expérience était niçoise

« On peut nourrir des regrets. On fait un super début de match et après on tombe dans un faux rythme. Malheureusement, en coupe d’Europe, ça ne passe pas » , a commenté, assez justement, le buteur du soir côté niçois, au micro de W9, après la désillusion. Bâle, qui patauge à la sixième place d’un championnat composé de dix équipes, a bien mieux géré ses rares coups. Pourtant, ce n’est pas comme si les Suisses comptaient sur un groupe particulièrement habitué aux joutes européennes, comme il y a quelques années. Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Dante, Gaëtan Laborde, ou même les néo-internationaux Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo… Les joueurs d’expérience jouaient bien en rouge et noir. D’autant plus que Didier Digard avait bien pris le soin de faire tourner le week-end dernier à Brest, où il a perdu (1-0), pour être à 100% en milieu de semaine. Les Aiglons ont fait preuve d’une incroyable faiblesse mentale en ne réagissant pas et ont même eu l’air de plonger physiquement après l’égalisation d’Augustin.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com