Inondations : sept départements restent placés en vigilance orange

Même si quelques éclaircies sont attendues dimanche dans l'après-midi, Météo France a placé en alerte inondations sept départements du Sud-Ouest. Il s'agit des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Landes, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de la Charente-Maritime.Les fortes pluies des derniers jours, tombées sur des sols saturés, pourraient faire sortir les cours d'eau de leur lit. Météo France Sur le bassin de la Gironde et de l'Adour, il faut être particulièrement vigilant autour de la Garonne, de la Gaves et de l'Adour.Concernant le territoire de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime, ce sont le Bandiat et le Seugne qui pourraient poser problème. Face à cette situation, de nombreuses routes pourraient être inondées et fermées à la circulation comme la voie sur berge à Agen, un axe stratégique en bordure de la Garonne. Météo France Les autorités rappellent les conseils de prudence d'usage, et demandent en particulier aux automobilistes de ne pas tenter de passer sur une route inondée où la montée des eaux rapide peut les surprendre.En prévention, les préfectures ont positionné des équipes nautiques pour pouvoir, le cas échéant, intervenir rapidement. C'est par exemple le cas dans le Lot-et-Garonne à Marmande et Tonneins.Deux morts et cinq blessésReste que cette dépression, qui a traversé la France jeudi et vendredi, a laissé des traces.À Espiens (Lot-et-Garonne), un septuagénaire, parti chercher vendredi soir son courrier, a été emporté par un ruisseau dont le niveau d'eau avait monté. Porté disparu, il a été retrouvé mort 24 heures plus tard, par les gendarmes, à plus d'un kilomètre de chez lui.Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Ilharre, un homme âgé de 70 ans est décédé après avoir percuté à bord de sa voiture un arbre tombé sur la chaussée.Le même jour, dans le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, cinq autres personnes ont ...