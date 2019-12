Inondations : quatre départements en vigilance orange, une troisième victime

Quatre départements du Sud-Ouest sont placés en alerte inondations ce dimanche en fin d'après-midi par Météo France. Le Lot-et-Garonne, le Gers, les Landes et la Gironde sont en vigilance orange, alors que les intempéries viennent de faire une troisième victime. Un homme porté disparu depuis vendredi soir a été retrouvé mort dans son véhicule ce dimanche.« Son décès est lié aux intempéries », a indiqué le parquet, précisant qu'il avait été retrouvé dans l'après-midi dans un cours d'eau de l'Adour, à 25 km à l'est de Dax.« Les gendarmes l'ont retrouvé grâce aux traces de freinage sur la route et le talus. Il rentrait chez lui et a fait une sortie de route, il est tombé en contrebas dans une zone inondée », a-t-il poursuivi, soulignant que « la route n'était pas inondée ». « La voiture était sous l'eau, invisible », a indiqué le vice-procureur de Dax Laurent Bidault. Le quadragénaire revenait d'une soirée, selon le quotidien Sud Ouest. La gendarmerie avait lancé un appel à témoin et le recherchait dans cette zone inondée. /Météo France Des crues importantes touchent la Garonne, l'Adour et la Midouze. Face à cette situation, de nombreuses routes pourraient être inondées et fermées à la circulation comme la voie sur berge à Agen, un axe stratégique en bordure de la Garonne. Météo France Les autorités rappellent les conseils de prudence d'usage et demandent en particulier aux automobilistes de ne pas tenter de passer sur une route inondée où la montée des eaux rapide peut les surprendre.Des équipes nautiques prêtes à intervenirLes préfectures ont positionné des équipes nautiques pour pouvoir, le cas échéant, intervenir rapidement. C'est par exemple le cas dans le Lot-et-Garonne à Marmande et Tonneins.Cette dépression, qui a traversé la France jeudi et vendredi, a laissé des traces. À Espiens (Lot-et-Garonne), un septuagénaire, parti chercher vendredi soir son courrier, a ...