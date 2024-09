Inondations massives sur le passage de l'ouragan Hélène aux Etats-Unis

Un camion de pompiers dans une rue déserte avant l'arrivée de l'ouragan Hélène, le 26 septembre 2024 à Tallahassee, en Floride ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Au moins quatre personnes ont péri et des millions d'Américains sont sans électricité après le passage de l'ouragan Hélène en Floride, où les inondations ont battu des records, et frappent désormais l'intérieur des terres dans le sud-est du pays où la tempête poursuit sa route vendredi.

De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, les vents forts et les pluies diluviennes provoquent crues soudaines et chutes d'arbres. Sur la côte de la Floride, la submersion marine a elle causé d'importantes inondations, avec une élévation du niveau de la mer atteignant par endroits plus de 4,5 mètres.

"Nous avons fait près de 600 sauvetages", a déclaré sur CNN Deanne Criswell, patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema).

"La menace n'est pas terminée" et la situation "est toujours dangereuse", a-t-elle ajouté, soulignant le risque d'inondation soudaine notamment au niveau de la grande ville d'Atlanta, en Géorgie.

Le Centre américain des ouragans (NHC) a averti que des inondations "historiques" et "catastrophiques", accompagnées de glissements de terrain, continueraient dans les Appalaches jusque dans la soirée vendredi.

Hélène a touché terre dans le nord-ouest de la Floride jeudi soir en ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, avec des vents soufflant à 225 km/h. Il s'agissait du plus puissant ouragan ayant jamais frappé cette région, selon l'expert Michael Lowry.

Des vagues s'écrasent sur le rivage avant l'arrivée de l'ouragan Hélène à Cedar Key, en Floride, le 26 septembre 2024 ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

"C'était vraiment effrayant à un moment donné. Je me demandais, est-ce que ma maison va être emportée par le vent ou non?", a raconté à l'AFP Larry Bailey Jr. dans la petite ville de Perry en Floride.

"Nous sommes allés dans la chambre de ma soeur et avons dit une prière", a raconté cet homme de 32 ans, qui s'était retranché avec elle et deux neveux. "Nous sommes soulagés et prions pour qu'un autre (ouragan, ndlr) n'arrive pas, parce qu'il reste encore environ un mois dans la saison."

- Mer chaude pour carburant -

Carte montrant la trajectoire prévue de l'ouragan Hélène, au 26 septembre à 12h GMT et les inondations potentielles dues aux ondes de tempête, au 26 septembre à 9h GMT ( AFP / Lise KIENNEMANN )

En réchauffant les eaux des mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide de ces tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.

Après s'être formée, Hélène s'est déplacée au-dessus d'eaux particulièrement chaudes dans le Golfe du Mexique -- plus de 30°C, selon la climatologue Andra Garner. "Il est probable que ces eaux très chaudes ont joué un rôle dans l'intensification rapide d'Hélène", a souligné l'experte.

"Nous savons également que le phénomène de submersion marine lié aux ouragans empire, car le niveau des océans augmente à mesure que nous réchauffons la planète", a-t-elle expliqué.

Des vagues s'écrasent sur le rivage avant l'arrivée de l'ouragan Hélène à Cedar Key, en Floride, le 26 septembre 2024 ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Le président américain Joe Biden a été informé de la situation et a approuvé les déclarations d'état d'urgence des Etats de Floride, Géorgie, Caroline du Sud et du Nord et d'Alabama. Il a exhorté les habitants à suivre les consignes de sécurité des autorités locales.

Selon le site poweroutage.us, à 16H00 GMT, environ 1,3 million de clients étaient privés d'électricité en Caroline du Sud, un million en Géorgie, 900.000 en Floride et 800.000 en Caroline du Nord.

- Tornades -

A Treasure Island, près de Tampa en Floride, des bateaux de plaisance ont échoués dans les jardins vendredi.

Une personne a été tuée lorsqu'un panneau est tombé sur une autoroute sur la côte de cet Etat, selon le gouverneur Ron DeSantis.

Des habitants sur le front de mer agité avant l'arrivée de l'ouragan Hélène, le 26 septembre 202 à Alligator Point, en Floride ( AFP / CHANDAN KHANNA )

A Charlotte, une personne est morte dans la chute d'un arbre sur son habitation, ont annoncé les pompiers de la ville.

Deux personnes ont été tuées lorsque leur caravane a été emportée par une tornade en Géorgie, a déclaré le gouverneur de cet Etat, Brian Kemp.

Les autorités du comté de Taylor, en Floride, avaient demandé aux habitants réticents à partir à écrire leur nom sur leur corps avec des feutres indélébiles, afin d'aider à leur identification s'ils venaient à être tués.