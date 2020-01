Inondations en Indonésie : neuf morts et 13 000 personnes évacuées

Neuf personnes sont mortes à Jakarta (Indonésie) dans des inondations, ont annoncé mercredi les autorités après des pluies torrentielles durant le réveillon du Nouvel An.Il s'agit des pires inondations à Jakarta depuis celles de janvier 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts.L'électricité a été coupée dans de nombreux quartiers de l'agglomération de Jakarta, qui compte environ 30 millions d'habitants. Certaines liaisons ferroviaires et l'un des aéroports de la ville ont été fermés. Massive #floods marked the first day of 2020 in Greater #Jakarta, #Indonesia on Wednesday after heavy rains pounded the the capital and its peripheral areas since New Year's Eve, submerging housing areas, streets and trains. 10+ flights were reportedly canceled.JP & CCTV Pics pic.twitter.com/VwYtjjr1sH-- CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) January 1, 2020 Un adolescent de 16 ans a été électrocuté et trois autres personnes sont mortes d'hypothermie, a déclaré le chef de l'agence de gestion des catastrophes.Parmi les victimes figure un couple âgé qui s'est retrouvé piégé à la maison dans un quartier où l'eau est montée à quatre mètres après qu'une rivière est sortie de son lit.Une autre victime s'est noyée et quatre autres personnes sont mortes après des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies mardi soir dans la banlieue de la capitale. Source: jktinfoDashyat Jakarta hari ini ... Hampir semua Jakarta BANJIR ... tempat yg dulu2 g pernah kena banjir pun tergenang sekarang ... sampe Bandara Halim pun banjir ...Selamat Pak @aniesbaswedan #Jakarta #Indonesia pic.twitter.com/2E9fCpdRXP-- Hanifah Andini (@Hanifah933) January 1, 2020 « Nous avons coupé le courant [dans de nombreuses zones] pour éviter d'autres électrocutions », a déclaré un responsable de la compagnie publique d'électricité PLN, Ikhsan Asaad.Ikhsan Asaad a ajouté ne pouvoir donner d'estimation sur le nombre ...