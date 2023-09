Inondations en Grèce: 15 morts selon un nouveau bilan

Des pompiers évacuent un homme âgé d'une zone inondée à Larissa, le 9 septembre 2023 dans le centre de la Grèce ( AFP / STRINGER )

Le bilan des inondations qui ont ravagé la Thessalie, dans le centre de la Grèce, s'est encore alourdi dimanche, grimpant à quinze morts, selon les pompiers.

Le corps d'un homme de 42 ans a été retrouvé dans la mer dans la région du Pélion par les garde-côtes. Il figurait parmi la liste des personnes recherchées, ont assuré les pompiers. Un précédent bilan faisait état de quatorze morts.

"Au total 4.250 personnes ont été secourues et mises en sécurité entre mardi 5 septembre à 07H00 (04H00 GMT) et dimanche 10 septembre à 07H00", ont indiqué les pompiers grecs dans un communiqué.

Une habitante au balcon de sa maison inondée à Larissa, le 9 septembre 2023 en Grèce ( AFP / STRINGER )

Deux personnes restent portées disparues selon la protection civile.

A Volos, l'approvisionnement en eau reste problématique, les stations de pompage et une grande partie du réseau d'approvisionnement en eau ayant été détruits lors de la tempête.

"L'eau n'est pas potable", a rappelé le ministère de la Santé grec, évoquant des cas de gastroentérite.

Toute la région du Pélion est encore touchée par des coupures d'électricité et d'eau tandis que les routes principales ont été endommagées par les pluies torrentielles.

Les pompiers restent aussi mobilisés sur le front de Larissa où la rivière du Pinios a débordé et l'eau a monté dangereusement en périphérie de la ville.

Qualifiée par les experts de phénomène "extrême en termes de quantité d'eau tombée", la tempête baptisée "Daniel" a frappé lundi et mardi la Magnésie, notamment son chef-lieu, la ville portuaire de Volos et les villages du Mont Pélion, avant de toucher mercredi des localités autour de Karditsa et de Trikala.

Ces intempéries succèdent à des incendies de forêt dévastateurs cet été en Grèce, qui ont fait au moins 26 morts.

Des soldats et des bénévoles évacuent des habitants d'une zone inondée à Koskina, le 9 septembre 2023 dans le centre de la Grèce ( AFP / Sakis MITROLIDIS )

Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau (environ 7% pour chaque degré supplémentaire), augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations qui, associés à d'autres facteurs comme l'urbanisation, entraînent des inondations.

En Turquie et en Bulgarie, deux pays frontaliers de la Grèce, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fait au total 12 morts.