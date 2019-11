Inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes : vigilance rouge levée, deux disparus

Le Var est frappé depuis vendredi par les intempéries. Deux disparus, au moins deux blessés et des centaines de foyers inondés: les secours étaient mobilisés sur tous les fronts samedi soir dans les Alpes-Maritimes et le Var, au cours d'un épisode méditerranéen qui a provoqué des crues très importantes.L'alerte rouge pluie-inondation a été levée dimanche matin dans le Var et les Alpes-Maritimes, a annoncé Météo France dans son bulletin de 06H00. Les deux départements du sud-est ont été rétrogradés en vigilance orange. La vigilance orange pour le paramètre vagues-submersion a également été levée. Le département du Puy-de-Dôme a été placé en vigilance orange pour inondation, rejoignant ainsi le Gard et les Bouches-du-Rhône, précise l'organisme de surveillance météo, qui maintient son alerte jusqu'à au moins 16H00 dimanche.Deux personnes disparuesSamedi soir, le bilan de cette journée dantesque faisait état de deux disparus: un homme de 77 ans recherché toute la journée près des cours d'eau à Saint-Antonin-du-Var, et une personne tombée à l'eau au Muy (Var). Selon France Bleu Provence, relayée par Franceinfo, la personne disparue de 77 ans se serait approchée d'un cours d'eau, vers 4 heures du matin. « On est inquiet pour le sort d'une personne âgée et désorientée qui est sortie et s'est rapprochée du cours d'eau » vers 4 heures du matin à Saint-Antonin-du-Var, a fait savoir le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine....