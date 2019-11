Inondations dans le Sud-Est : un système d'alerte plus performant qu'en 2015

« Dès les premières averses, on a été prévenus par téléphone », raconte José. Comme cet habitant du quartier de l'Oratoire, à Hyères-les-Palmiers (Var), plus de 600 personnes ont été évacuées préventivement dès samedi, alors que le département et les Alpes-Maritimes voisins étaient placés en vigilance rouge par Météo France.« La police municipale avait les numéros de tous ceux qui avaient déjà subi une montée des eaux et, bien avant que les cours d'eau débordent, les messages se sont succédé. Toute la famille a embarqué à bord d'une navette pour être déposée en lieu sûr. Pour les personnes âgées, je suis certain que ces alertes ont sauvé des vies », ajoute José. « On a évité le pire en agissant en amont », se félicite le maire, Jean-Pierre Girand qui a transformé sa salle communale en hébergement d'urgence.En tout, 1 200 résidents, situés dans des zones à hauts risques de Hyères mais aussi Fréjus (Var) et Roquebrune-sur-Argens (Var) ont été éloignés avec succès. Ces évacuations express ont permis de ne pas alourdir le bilan déjà tragique de cet épisode méditerranéen : deux corps sans vie retrouvés dans l'arrière-pays varois, l'un au Muy (Var), à proximité de la zone où une embarcation avait chaviré samedi soir avec trois pompiers et les trois civils qu'ils venaient de sauver, l'autre, celui d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années, découvert sur la commune de Cabasse (Var), dans une voiture.Un nombre record d'hélitreuillagesÀ Nice (Alpes-Maritimes), ce sont des sirènes qui ont été utilisées pour inciter la population à rester strictement confinée à l'abri et à ne sortir qu'en cas de force majeure. La plupart des habitants ont tenu compte des consignes et très peu de passants étaient dans les rues en fin d'après-midi. Idem plus à l'ouest, dans l'agglomération de Cannes (Alpes-Maritimes), où un vaste programme de mesures anti-inondations a ...