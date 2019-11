Inondations dans le Sud-Est : Roquebrune-sur-Argens transformée en île

transformée en île. Malgré l'amorce de la décrue, impossible ce dimanche après-midi de se rendre autrement qu'en bateau dans le centre de Roquebrune (Var), cette petite ville de 14 000 habitants, l'une des plus touchées par les pluies violentes qui se sont abattues sur la Côte d'Azur ce week-end. Le bilan encore provisoire de cet épisode méditerranéen fait état de deux morts et quatre disparus.A certains endroits, il est tombé l'équivalent de deux à trois mois de pluie en 24 heures. Ces précipitations diluviennes ont rapidement fait sortir de son lit l'Argens, dont le niveau a été mesuré à 7,12 m dans la soirée de samedi à Roquebrune, battant le record de 2011. Les routes coupées sont nombreuses, comme les maisons et commerces inondés. « Heureusement, nous sommes légèrement en hauteur, souffle la gérante du centre équestre la Cavale, pourtant coincé sur une bande entre l'autoroute A8 et la rivière, juste à côté du lac du Rabinon. Nous avons les pieds dans l'eau dans le haras, mais tous les chevaux sont en sécurité. » Dimanche dans le centre-ville de Roquebrune./AFP/Valery HACHE « On avait tout refait à neuf »La situation est bien plus compliquée en aval. L'eau s'est invitée dans le restaurant du Lac, sur le bord de l'Aréna, ancienne gravière devenue zone de loisirs aquatique alimentée par la rivière. Un peu plus au sud de Roquebrune, c'est la catastrophe pour le camping du Moulin des Iscles, complètement sous les eaux. « Nous avions pourtant mis nos mobile-homes en sécurité sur des pilotis à un mètre de hauteur mais cela n'a pas suffi contrairement aux inondations de 2010, 2011, 2014 et 2018, se désole Bertrand Jourdain, propriétaire-gérant de ce camping trois étoiles. Ils sont tous tombés, emportés par les flots. » LIRE AUSSI > Les terribles inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes en 10 photosLa situation est d'autant plus cruelle que l'établissement s'était ...