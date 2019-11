Inondations dans le Sud-Est : quatre personnes retrouvées mortes, une autre toujours recherchée

Deux corps ont été retrouvés dans le Var sur les communes du Muy et de Cabasse. Un couple de septuagénaires portés disparus depuis samedi a été retrouvé à TanneronUn homme de 77 ans est toujours recherché Plus de 1 600 pompiers sont mobilisés dans les deux départements du Var et des Alpes-Maritimes.Le pic de crue a été atteint samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche.Des centaines de personnes ont été évacuées dans le Var et 4 500 foyers sont privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var.21h30. Le couple de personnes âgées a été retrouvé mort. Le bilan des intempéries passe à au moins quatre morts, après que le couple de septuagénaires grassois recherché a été retrouvé, selon la préfecture du Var. Ils étaient portés disparus depuis samedi 13h, alors qu'ils tentaient de se rendre chez leur fils, avant de rebrousser chemin en raison des fortes pluies. Ils ont été découverts dans leur véhicule à Tanneron. 20h30. 1500 foyers sont toujours privés d'électricité. Enedis a annoncé qu'il restait 800 foyers sans électricité dans le Var et 750 dans les Alpes Maritimes, selon leur dernier comptage à 19h30. [#inondations] [#Episodeméditerranéen] À 19h30 il reste 8?0?0? foyers privés d'électricité dans le #Var et 7?5?0? dans les #AlpesMaritimes.Les réalimentations sont toujours en cours sauf dans les zones inondées difficiles d'accès. pic.twitter.com/EP7fzo34OF-- Enedis Côte d'Azur (@enedis_coteazur) November 24, 2019 19h. Des images impressionnantes des dégâts à Luc-en-Provence, dans le Var. Sécurité civile Sécurité civile 18h. Quatre personnes recherchées selon Christophe Castaner. Lors de son déplacement dans les zones sinistrées, le ministre de l'Intérieur a fait état d'un bilan de deux personnes décédées, et quatre personnes portées disparues. Un premier corps, celui d'un homme, a été retrouvé au Muy, dans le Var près de ...