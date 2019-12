Inondations dans le Sud-Est : Macron rend hommage aux trois secouristes tués en hélicoptère

Emmanuel Macron a rendu hommage vendredi aux trois secouristes tués dans un accident d'hélicoptère dans la nuit de dimanche à lundi en partant secourir des victimes d'intempéries dans le Var, saluant « trois hommes de courage et d'honneur, trois héros ».« Victimes du choix si noble et si élevé de consacrer leur existence au secours, (ce sont) trois hommes qui sauvaient des vies, leur épitaphe pour l'éternité », a ajouté le chef de l'Etat, devant les trois cercueils couverts chacun d'un drapeau tricolore, lors d'une émouvante cérémonie organisée sur le tarmac de la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Nîmes-Garons (Gard), sous un soleil éclatant. LIRE AUSSI > Michel, Jean, Norbert... Qui étaient les trois secouristes morts en hélicoptère ?Jean Garat, pilote d'hélicoptère à la sécurité civile, 40 ans, Michel Escalin, mécanicien à la sécurité civile, 47 ans, et Norbert Savornin, sapeur pompier des Bouches-du-Rhône, 44 ans, ont perdu la vie dans la chute de leur appareil dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'ils venaient de décoller de la base de Marignane (Bouches-du-Rhône). La cérémonie d'#hommage aux secouristes décédés dimanche dans un crash lors d'une mission de secours vient de débuter sur la piste du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Nîmes-Garons. @EmmanuelMacron est sur place pic.twitter.com/L2OoSLcaVD-- La Provence (@laprovence) December 6, 2019 L'hélicoptère s'est écrasé dans le massif de la Nerthe, au nord de Marseille, sur la commune des Pennes-Mirabeau, pour une raison encore inconnue. L'enquête a été confiée à la gendarmerie du transport aérien. Après son discours, le chef de l'Etat devait décorer à titre posthume les trois hommes de la Légion d'honneur, devant quelque 1 500 personnes, dont des élus des 200 communes touchées par les intempéries lors de deux épisodes méditerranéens récents qui ont fait 13 ...