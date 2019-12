Inondations dans le Sud-Est : encore deux départements en vigilance rouge, un en orange

Les Alpes-Maritimes et le Var étaient toujours en vigilance rouge pluie-inondations dimanche en fin de soirée. Le Vaucluse reste en vigilance orange inondation. Un homme a été retrouvé mort dimanche soir à Fréjus, dans le Var. Une personne est portée disparue à Saint-Paul-en-Forêt.Les cumuls d'eau ont déjà atteint jusque 180 à 200 mm dans le sud-ouest des Alpes-Maritimes. La situation est critique à Cannes et Mandelieu-la-Napoule.Le match de football Monaco-PSG prévu dimanche soir à 21 heures a été reporté en raison de ces intempéries» Le fil de la journée de dimanche23h48. Un homme est décédé à Fréjus. Ce propriétaire d'une pension pour chevaux a été retrouvé avait été signalé disparu vers 21 heures. « Il voulait veiller sur ses animaux et a été emporté par les eaux », a indiqué la préfecture du Var dans un communiqué. >> En savoir plus ici. 23h40. Baisse d'intensité des pluies. « Sur le Var et les Alpes-Maritimes, les fortes pluies orageuses vont continuer de se décaler en mer, poursuit Météo France dans son dernier bulletin. Au cours des prochaines heures, les pluies baissent nettement d'intensité mais perdurent encore quelques heures sur ces deux départements. »23h35. Les Alpes-de-Haute-Provence repassent en jaune. Le département est resté jusqu'à 22h15 en vigilance orange pluie-inondation. « Les pluies continuent de s'évacuer vers l'est, le maintien en vigilance orange ne se justifie plus », explique Météo France.23h15. Près de 150 interventions dans le Var. Selon le dernier point de situation de la préfecture, les pompiers du Var ont procédé à 149 interventions au cours de la journée avec notamment 32 sauvetages. « L'activité des secours se porte majoritairement sur Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens et Fréjus », ajoute la préfecture.22h55. Une cinquantaine d'écoles fermées dans le Var. 52 écoles, collèges et lycées de Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Pégomas ...