Inondations dans le Sud-Est : deux disparus, des évacuations, plusieurs villages coupés du monde

Un homme âgé de 77 ans est activement recherché près d'un cours d'eau en crue dans le Var, où les fortes pluies entraînent des centaines d'évacuation. Une autre personne est recherchée après être tombée à l'eau depuis une embarcation de sauvetage.Le pic de crue a été atteint samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche.Des centaines de personnes ont été évacuées dans le Var et 4 000 foyers sont privés d'électricitéL'axe SNCF Saint-Raphaël-Les Arcs-Toulon a été coupé en raison d'inondation des voies. LE trafic aérien a été fortement perturbé.Les événements de la journée de samedi :23h55. « Les cumuls de pluie pourraient égaler deux mois de précipitations » selon Météo France. La pluie devrait redoubler jusque vers 6 heures du matin, selon le bulletin de l'agence météorologique. « Le Var et les Alpes-Maritimes également en vigilance « vagues-submersion ».23h40. Villeneuve-Loubet est l'un des points les plus chauds. Des sauvetages sont en cours actuellement dans le quartier des Ferrayonnes. Un transformateur électrique de la ville a rendu l'âme en raison d'une montée des eaux de 1,20 m. Pas d'intervention possible avant demain pour Enedis, le quartier est donc dans le noir. Suite aux 1m20 d'eau le transformateur de la place de Gaulle ne fonctionne plus. ENEDIS ne peut intervenir avant demain matin avec la décrue. Pas d'électricite sur le village et sur une partie des Ferrayonnes. La PM est active toute la nuit..Si besoin contactez le 04 92 02 60 60-- Villeneuve Loubet Officiel (@CompteVille) November 23, 2019 23h37. Le dernier point « Vigies-crues » dans la zone sud-est. Les données sur les crues de l zone sud-est par le site vigies-crues.fr/Vigiescrues 23h33. La Siagne à Mandelieu (Alpes-Maritimes) est en forte crue actuellement. Les données de la station à Pégomas sont indisponibles car le capteur est sûrement endommagé à cause du fort débit de l'eau. 22h49. Un point sur ...