Inondations dans le sud de la France : la «soif de construire» mise en accusation

Routes endommagées, trains toujours perturbés, agriculteurs désemparés... La Côte d'Azur tourne encore au ralenti ce lundi, au lendemain d'inondations exceptionnelles.Et, dans ce flot de malheurs - au moins quatre personnes sont décédées -, une même question revient : quelle est la part de responsabilité de l'activité humaine dans ces drames ?La catastrophe a beau provenir d'un déchaînement de la nature, la main de l'homme - et plus précisément du citadin - est tout sauf négligeable. Christophe Castaner l'a lui-même rappelé ce dimanche, en visite dans le village sinistré du Muy (Var). Le ministre de l'Intérieur a ainsi reconnu des « fautes d'aménagement ». « L'État joue double jeu »S'il a assuré dans la foulée qu'il existait une prise de conscience des élus quant aux risques provoqués par l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols, le scepticisme règne. « L'État joue double jeu et ce sont toujours les mêmes qui morflent en aval », fustige Sylvain Audemard, responsable de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles dans le Var.« Il est consternant qu'aucune leçon ne soit tirée de ces drames, qui se répètent pourtant chaque année », dénonce de son côté France Nature Environnement, en colère face à « l'irresponsabilité des élus communaux ».Les maux, il est vrai, sont connus depuis des années. Pression immobilière, surexploitation des sols par le maraîchage - une culture très rentable -, recul de la couverture végétale, suppression des mares et des zones humides, abattage des haies qui favorise le ruissellement... Un rapport sénatorial, consécutif à des inondations similaires en 2010 et 2011, déjà dans cette région, était venu le rappeler. L'urbanisation massive de l'arc méditerranéenSi l'artificialisation des sols touche l'ensemble des zones littorales du pays, de la Vendée à la Bretagne, en passant par le Pays basque, l'arc ...