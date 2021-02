Inondations: Castex en Lot-et-Garonne par "solidarité", la Charente en crue

Le village de Bassanne (Gironde) le 4 février 2021 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le Premier ministre Jean Castex a souhaité vendredi lors d'une visite à Marmande (Lot-et-Garonne) que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré "dans les meilleurs délais" dans les zones inondées du grand sud-ouest, où la décrue se poursuit partout sauf sur la Charente.

Des inondations d'une ampleur inégalée depuis 40 ans ont touché le secteur de la Garonne marmandaise mais cette situation qui avait justifié un placement en vigilance rouge s'est nettement améliorée vendredi et l'ensemble du département est désormais en vigilance jaune.

La cote de la Garonne, montée à 10,20 m dans la nuit de mercredi à jeudi, un niveau proche de celui de 1981 (10,56 m), a rapidement baissé vendredi (6,30 m à 22h00).

A Marmande, où il a "voulu manifester (s)a solidarité et la solidarité de l'État" envers les sinistrés, les élus locaux et les pompiers, Jean Castex a effectué un survol en hélicoptère des terres inondées et constaté les dégâts chez des habitants.

"Ça sortait par les plinthes, les portes. A un moment on a laissé tomber, ça ne servait plus à rien" d'éponger, lui a dit M. Martin qui a mesuré 30 cm d'eau chez lui. "Il y a des pauvres gens qui sont vraiment dans la misère. C'est surtout à eux qu'il faut penser".

"Chaque situation est différente, certains peuvent se reloger d'autres pas. Il faut prendre en considération chaque cas", a observé en retour M. Castex.

"J'espère que vous serez bien indemnisés", a aussi lancé le Premier ministre à un sinistré, Léo Marié, qui lui a répondu: "C'est pour ça qu'on les paye les assureurs".

A une dame chez qui il subsistait encore un mètre de boue, Jean Castex a assuré que l'état de "catastrophe naturelle" serait "bien sûr" déclaré. "Et s'il vous plaît, pas de confinement", a-t-elle imploré.

Pour le maire PS de Marmande Joël Hocquelet, beaucoup d'habitants "devront prendre le bateau pour sortir de chez eux" car "beaucoup de maisons restent inaccessibles, et des routes ne sont pas encore praticables".

- Prison évacuée -

Dans cette agglomération de 30.000 habitants, l'heure était aux premiers nettoyages et aux questions sur la rapidité et l'ampleur du phénomène. "Il y a un manque d'évacuation de certains cours d'eau qui ne sont pas entretenus", a déploré René Da Ros, 78 ans, un sinistré.

"Quand (la Garonne) sortait (de son lit), elle venait juste effleurer ici (mon) portail, mais elle n'est jamais rentrée comme ça, jamais!", a assuré Martine, devant sa maison.

Selon la préfecture, la montée des eaux a entraîné quelque 360 évacuations, gérées par les communes et pompiers. Ces derniers ont effectué depuis le week-end dernier plus de 350 interventions liées à l'événement météorologique "Justine" et aux crues consécutives.

Inondation à La Réole (Gironde) le 4 février 2021 ( AFP / Philippe LOPEZ )

En aval sur la Garonne, la décrue semblait un peu plus lente à La Réole et Langon (Gironde), également touchés par des montées d'eau jamais vues depuis 1981. Mais le secteur a aussi été rétrogradé vendredi soir en vigilance jaune.

En Charente et en Charente-Maritime, le fleuve Charente, qui reste lui en vigilance orange continue de monter, notamment entre Angoulême et Saintes.

A Saintes, les 92 détenus de la maison d'arrêt de Saintes ont été transférés vers des établissements de Nouvelle-Aquitaine "afin d'anticiper d'éventuelles difficultés d'accès" à la prison, selon la préfecture de Charente-Maritime.

Dans ce secteur, une perturbation "devrait s'accentuer et se généraliser" samedi "avec des cumuls (de précipitations) parfois conséquents" et des niveaux d'eau qui "vont rester élevés", d'après Vigicrues.

Selon la préfecture de Charente-Maritime, 150 personnes ont été évacuées vendredi, 22 communes sont touchées et un pic est attendu pour lundi, "sous réserve du niveau des précipitations" de ce week-end.

A Jarnac et Cognac (Charente), le fleuve atteignait respectivement 12,42 m et 7,50 m vendredi à 21H00, non loin de la grande crue de 1994 (respectivement 12,65 m et 8,04 m).

D'après la préfecture de la Charente, les inondations ont entraîné des problèmes sur les systèmes de captation d'eau dans plusieurs communes, empêchant la distribution d'eau potable par le réseau à environ 2.200 foyers.

pab-elm-leo-bpe-nal/cbn