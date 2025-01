Inondations, avaries, vétusté: le Louvre mal en point, alerte sa présidente

Des visiteurs font la queue devant la pyramide de l'architecteIeoh Ming Pei au musée du Louvre à Paris, le 11 juillet 2024 ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Infiltrations d'eau, problèmes de température pour la conservation des œuvres... Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre à Paris, tire la sonnette d'alarme sur la vétusté du plus grand musée du monde, espérant obtenir un soutien financier adéquat.

Dans une note du 13 janvier adressée à la ministre de la Culture, Rachida Dati, révélée par le quotidien Le Parisien et que l'AFP a pu consulter, la dirigeante déplore "la multiplication d'avaries dans des espaces parfois très dégradés", "l'obsolescence (des) équipements techniques", ainsi que "d'inquiétantes variations de températures mettant en danger l'état de conservation des œuvres".

"C'est mon devoir d'alerter en tant que présidente sur ces questions et je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises", a-t-elle confié à quelques journalistes jeudi, en marge de la présentation d'une nouvelle exposition.

Si la salle qui abrite La Joconde, admirée chaque jour par environ 20.000 visiteurs, n'est pas touchée par les avaries, ce n'est pas le cas d'autres parties du bâtiment dans l'aile Sully (côté Est), a confirmé à l'AFP une source proche du dossier. Ce vaste espace, qui se déploie sur quatre niveaux, abrite notamment des chefs-d'œuvre de Chardin et Watteau.

- Salle inondée -

En novembre 2023, une exposition de dessins de Claude Gillot avait dû être fermée et déplacée au bout de quelques jours en raison d'une inondation dans la salle de l'Horloge, selon le musée. D'autres fermetures temporaires de salles sont passées plus inaperçues.

Interrogé par l'AFP, l’Élysée a indiqué que le président de la République Emmanuel Macron avait été "alerté" et qu'il avait "échangé à plusieurs reprises avec la ministre et la direction du musée". Il "va s'exprimer prochainement", a ajouté une source proche du dossier.

Dans sa note, Laurence des Cars évoque aussi la pyramide de verre, inaugurée en 1988 et "structurellement dépassée" dans un édifice conçu pour accueillir quatre millions de visiteurs par an mais qui en a accueilli près de neuf millions en 2024 (dont près de 80% de touristes étrangers) et dix millions avant la crise du Covid.

Autres griefs: le manque d'espaces de détente et de restauration, ainsi que des sanitaires en deçà des standards internationaux.

Le musée est "loin d'être à la hauteur de son rayonnement universel", a déploré auprès de l'AFP Christian Galani, membre du bureau national du syndicat CGT Culture, dont il est un représentant au Louvre.

Selon lui, "il ne se passe pas un jour sans qu'on constate la dégradation du bâtiment, avec de la peinture qui s'effrite, des salles, réserves et espaces de travail parfois inondés, des pannes d'électricité et des retards de paiement des prestataires faute de budget".

- Températures -

"Faute d'effectifs, des salles sont régulièrement fermées et les conditions de travail des agents se dégradent avec des températures avoisinant les 10-12 degrés parfois en hiver, et plus de 30 degrés en été", a affirmé M. Galani, dénonçant la suppression de "plus de 200 emplois en dix ans".

Au moins "100 millions d'euros d'investissements seraient nécessaires, notamment pour des travaux de restauration prioritaires, dont seulement 26 millions sont assurés en 2024, le reste devant s'étaler jusqu'en 2032, faute de budget", a indiqué à l'AFP une autre source proche du dossier.

En 2024, le Louvre a bénéficié de 96 millions d'euros de subvention de l’État, selon le ministère de la Culture, en baisse d'après les chiffres transmis par le musée (103 millions en 2023 et 111 millions en 2022).

En 2023, il a réalisé 161 millions d'euros de recettes en propre (contre 141 millions en 2022) grâce à la billetterie, le mécénat et la location de ses espaces. S'y ajoutent 83 millions d'euros de recettes provenant de sa licence de marque, dont le Louvre Abu Dhabi. Tous les chiffres pour 2024 n'ont pas encore été rendus publics.

Comme beaucoup d'institutions publiques, le Louvre mise de plus en plus sur ses ressources propres, avec une privatisation accrue de ses espaces, y compris la salle des États (qui abrite la Joconde), et cherche à multiplier celles issues du mécénat.

Le 4 mars, le musée organisera le dîner annuel de ses mécènes visant à lever des fonds, à l'instar du gala du MET à New York, avec, espère-t-il, quantité de célébrités internationales, dont les égéries de grandes maisons de couture.

La ministre de la Culture, interrogée par la presse à Paris, a aussi évoqué son projet d'augmentation des prix pour les touristes non européens. "J'ai souhaité une politique tarifaire différenciée", a-t-elle indiqué, avec pour objectif une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.