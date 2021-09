Inondations au Mexique : 17 morts dans un hôpital

L'armée mexicaine évacue des patients de l'hôpital inondé à Tula de Allende, dans le centre du Mexique, le 7 septembre 2021 ( AFP / FRANCISCO VILLEDA )

Au moins 17 patients d'un hôpital de l'Etat d'Hidalgo, dans le centre du Mexique, sont morts dans des inondations causées par de fortes pluies, a annoncé mardi le gouvernement mexicain.

"Les pluies d'hier à Hidalgo ont fait déborder la rivière Tula, inondant l'hôpital général, causant la mort de 17 patients", a déclaré le gouvernement dans un message sur Twitter.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) a déploré sur son compte Twitter "la mort de dix-sept patients de l'hôpital de la Sécurité sociale en raison de la crue du rio Tula".

"C'est un très mauvais jour" pour le Mexique, a-t-il dit.

Deux autres personnes ont péri à cause des inondations à Ecatepec, dans la banlieue de Mexico, où de nombreuses rues ont été submergées, ont rapporté les médias mexicains.

L'hôpital inondé de Tula de Allende, dans l'Etat mexicain d'Hidalgo, le 7 septembre 2021 ( AFP / FRANCISCO VILLEDA )

Une grande partie du pays a été frappée ces derniers jours par de fortes précipitations qui ont fait déborder des cours d'eau.

Dans un message accompagné d'une vidéo, Zoé Robledo, directrice générale de l'assurance maladie mexicaine (IMSS), qui gère l'hôpital victime de ces inondations, explique que 56 patients étaient hospitalisés dans l'établissement et qu'en quelques minutes celui-ci a été inondé, compromettant son fonctionnement.

"Au moment où le courant électrique a été coupé dans la municipalité (de Tula), l'oxygène a cessé d'être administré" aux patients, a déclaré Mme Robledo.

Selon les médias, parmi les victimes se trouvaient des patients atteints du Covid-19 sous assistance respiratoire.

Les images diffusées par les médias locaux ont montré l'hôpital inondé et le personnel médical déplaçant les civières dans l'eau.

Les autorités ont déclaré que les patients survivants avaient été envoyés dans d'autres hôpitaux de la région.

"Beaucoup d'eau est tombée sur toute la vallée de Mexico (capitale et zone métropolitaine). Si vous vivez dans les zones basses, déplacez-vous au plus vite vers des abris ou vers des zones hautes avec vos parents et amis", a tweeté le président Andrés Manuel Lopez Obrador.

Plusieurs villages de l'Etat d'Hidalgo restaient isolés par les eaux mardi soir. Le gouverneur de l'Etat, Omar Fayad, a été victime d'un accident, le bateau militaire à bord duquel il se déplaçait en compagnie d'un général et d'un autre haut responsable pour constater les dégâts ayant coulé.

"Je suis sain et sauf", a indiqué M. Fayad sur Twitter.

