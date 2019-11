Inondations à Venise : et l'eau monte encore?

Les craintes de la veille se seront finalement confirmées. Ce vendredi, les Vénitiens ont une fois encore les pieds dans l'eau après un nouvel épisode d'acqua alta (haute marée) exceptionnel. Si l'on est loin des niveaux de la nuit chaotique de mardi, les autorités ont affirmé que l'eau est tout de même montée jusqu'à 1,54 m (la hauteur moyenne de Venise s'élève à 1,2 m), poussée cette fois encore dans les rues par un puissant sirocco.Partout dans le dédale de la Sérénissime, les mêmes scènes de touristes se déplaçant péniblement à travers les rues inondées (70 % du centre-ville est touché). Les commerçants, eux, attendent patiemment que le niveau baisse pour s'attaquer au plus vite au nettoyage et éviter ainsi que l'eau de mer ne fasse davantage de dégâts. Certains ont ouvert, histoire de vendre des galoches en plastique pour protéger les chaussures des derniers badauds mal équipés. Dans les rares restaurants restés ouverts, on mange les pieds dans l'eau, comme si de rien n'était.J'ai peur que dans les temps à venir, il ne faille s'y habituerÀ l'intérieur de l'église San Moisè (Saint-Moïse), le silence habituel des lieux est cette fois légèrement couvert par le bruit des vaguelettes entre les bancs de la messe. Le crucifix géant a les pieds dans l'eau. Une bonne dizaine d'autres églises sont dans la même situation, explique Francesco, le sacristain resté pour veiller sur les lieux. Un peu plus loin, le somptueux hall du Palais...