Inondations : 5 départements du Nord-Est placés en vigilance orange

Appel à la prudence dans le nord-est de la France. Les départements des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle et du Bas-Rhin ont été placés lundi 3 février en vigilance orange inondation par Météo-France. L'organisme météorologique met en garde contre des risques de crue élevés sur plusieurs cours d'eau du nord-est de l'Hexagone.Lire aussi En Lorraine, les inondations menacent les villes minièresMétéo-France conseille de bien respecter les déviations mises en place sur les routes. Il est également déconseillé de se rendre en voiture ou à pied sur une voie immerrgées. Enfin, l'organisme appelle les habitants des zones habituellement inondables à se mettre en sécurité leurs biens et de rester vigilant quant aux différents signaux de montée des eaux. Ce week-end, les départements de Savoie et Haute-Savoie avaient été placés en alerte orange avalanches. L'alerte a finalement été levée par Météo-France lundi.