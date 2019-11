Inondation à Venise : le désastre aurait pu être évité

Au lendemain de la haute marée qui a submergé Venise, la ville et ses habitants tentent de reprendre pied. La cité des Doges a connu l'une des plus grandes « acqua alta » de son histoire, avec des niveaux de marée enregistrés à plus de 1,85 m. Un premier bilan humain fait état de deux morts et, côté matériel, les dommages sont « inestimables », déplore le maire de la ville, Luigi Brugnaro. L'élu parle de « dévastation » dans les rues de Venise. Quatre-vingts pour cent de la ville est sous les eaux, avance pour sa part le président de la région Vénétie, Luca Zaia. Un conseil des ministres est prévu à Rome jeudi après-midi pour déclarer l'état d'urgence pour catastrophe naturelle pour la zone de Venise.Après la stupeur vient le temps de la colère pour les Vénitiens. Depuis des années, les habitants de la ville italienne se sont vu promettre un rempart face aux incursions toujours plus régulières des eaux de l'Adriatique. On y réfléchissait déjà au lendemain de l'incroyable acqua alta de 1966, le record jamais observé à Venise. Il faudra attendre près de quarante ans pour que commencent finalement, en 2003, les travaux du projet MOSE (acronyme de Module Expérimental Electromécanique) : un gigantesque mécanisme de 78 cloisons mobiles immergées aux entrées des trois embouchures (Lido, Malamocco et Chioggia) de la lagune de Venise. Délestées de leur eau sur commande, ces digues artificielles doivent ainsi contenir l'eau et...