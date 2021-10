Innovation industrielle: "Il faut qu'il y ait beaucoup d'échecs" (Macron)

"Il faut qu'il y ait beaucoup d'échecs" et de "prises de risques" pour stimuler l'innovation dans l'industrie, a déclaré mardi le président Emmanuel Macron, en expliquant "la révolution culturelle" qu'il envisage en matière de recherche d'ici à 2030.

"Sortons d'une habitude prise qui consiste à dire: l'échec est un drame" a dit le président en présentant le plan d'investissement France 2030, qui prévoit au total 30 milliards d'euros dans des technologies de rupture pour réindustrialiser le pays.

"On va faire plusieurs paris technologiques et d'acteur" sur la base de "logiques scientifiques d'innovation" et "d'organisation du marché", a-t-il dit, estimant qu'il s'agit d'une "petite révolution culturelle pour nous tous".

Evoquant le tissu industriel des grands groupes du CAC40, il a constaté que "l'innovation de rupture ne se fait plus dans les grands groupes". Et annoncé que les financements publics de l'innovation doivent pouvoir aller "à des start-ups, des PME, des ETI" aussi. Il a appelé à la "coopérations entre les acteurs d'un même ecosystème".