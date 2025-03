Innocenté après 46 ans dans le couloir de la mort, un Japonais obtient 1,2 million d'euros de dommages et intérêts

Iwao Hakamada, accompagné de sa soeur Hideko, à Shizuoka, au Japon, le 29 septembre 2024, soit trois jours après avoir été acquitté après avoir passé 46 ans dans le couloir de la mort ( JIJI Press / STR )

Un condamné à mort japonais qui a passé 46 ans dans le couloir de la mort a obtenu de l'État nippon l'équivalent de 1,2 million d'euros de dommages et intérêts, a déclaré mardi le porte-parole d'un tribunal japonais.

Ce montant correspond au maximum possible selon la loi japonaise sur l'indemnisation des accusés finalement innocentés, qui prévoit le versement d'une indemnité pouvant aller jusqu'à 12.500 yens (77 euros) par jour passé en détention.

Après un long combat judiciaire mené principalement par sa soeur, Iwao Hakamada, aujourd'hui âgé de 89 ans, avait été déclaré innocent en septembre dernier du quadruple meurtre pour lequel il avait été condamné à mort en 1968. Il a passé plus de cinq décennies en prison, dont 46 ans dans le couloir de la mort, avant d'être libéré en septembre.

"Le demandeur se verra accorder 217.362.500 yens", soit l'équivalent de 1,2 million d'euros, a précisé à l'AFP un porte-parole du tribunal, commentant la décision du tribunal du district de Shizuoka datée de lundi.

Lors de la révision de son jugement, un juge avait estimé que des éléments de preuve contre M. Hakamada avaient été "fabriqués", et jugé que les interrogatoires qu'il a subis étaient "inhumains" et visaient à infliger une "douleur physique et mentale" ainsi qu'à obtenir "des déclarations sous la contrainte".

Iwao Hakamada, très affaibli par sa détention, est le cinquième condamné à mort à bénéficier d'un nouveau procès dans l'histoire du Japon d'après-guerre. Les quatre cas précédents ont également abouti à des verdicts d'innocence.